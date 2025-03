Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Franz wpadnie w pułapkę Wulfa! To Eva go wyda? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 13 (odc. 4) - niedziela, 23.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Romans Franza z Evą Stromberg (Sonia Mietielica) w 13 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 nie uśpi czujności oficera Abwehry, który będzie musiał wykazać przed Bergmanem, że nie jest zdrajcą i tropionym przez niego szpiegiem aliantów! By oddalić od siebie podejrzenia Franz posunie się do manipulacji. Podsunie Bergmanowi pomysł, że mogą zastawić pułapkę na polskiego inżyniera, Janusza Redlińskiego, wykorzystując do tego jego córkę Jadzię!

Ale tak naprawdę w 13 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 sezonu Franzowi będzie chodziło o to, by wyrwać Jadzię (Ninel Kos) z niemieckiego obozu dla dziewcząt w Rutzau, bo właśnie może znać miejsce ukrycia cennej dokumentacji naukowej ojca. Ścigany przez Gestapo Redliński będzie doskonale wiedział, że jego życie oraz życie Jadzi jest w rękach Neumanna. Szczegóły kolejnej ryzykownej akcji Franza pozna brytyjski agent Johann (Karol Pocheć).

Podczas wizyty Franza w ośrodku dla dziewcząt w 13 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 sezonu dużą rolę odegra Eva Stromberg, słynna pływaczka olimpijska, bliska znajoma Goebbelsa, która przyjechała do zajętej przez Hitlerowców Polski, by szerzyć niemiecką propagandę. Nie bez powodu tak szybko Eva nawiązała romans z Franzem, który decyzją Bergmana został opiekunem pływaczki.

To Eva w 13 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 sezonu zdobędzie zaufanie Jadzi, a Franz zaaranżuje dogodny moment do wykradzenia dziewczynki. W porę zorientuje się, że jest śledzony przez Wulfa, którego napuścił na niego Bergman. A to będzie jasny dowód na to, że dowódca nie ufa Neumannowi.

Czy Franz w 13 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 sezonu uratuje córkę Redlińskiego? Czy znajdzie dla Jadzi bezpieczną kryjówkę i dziewczynka spotka się z ojcem? Na szczęście tak, ale Wulf tak łatwo nie odpuści!

Kiedy i gdzie oglądać 13 odcinek 12 sezonu "Zatoka szpiegów"?

Premiera 13 odcinka 2 sezonu "Zatoka szpiegów" już w niedzielę, 23.03.2025, w TVP1 o godzi. 20.20. Wszystkie odcinki nowego 2 sezonu "Zatoka szpiegów" można obejrzeć online na VOD.TVP.pl. Po premierze w TVP odcinki serialu "Zatoka szpiegów" są udostępnione za darmo.

