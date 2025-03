Miłość i nadzieja. Kuzey nazwie Silę oszustką! Rzuci jej pieniądze w twarz

Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Franz wpadnie w pułapkę Wulfa! To Eva go wyda? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kuzey kontra Sila. Pieniądze zniszczą zaufanie!

Ten dramatyczny zwrot akcji pokaże, jak szybko przyjaźń może ustąpić miejsca nieufności. Brak komunikacji i wpływy z zewnątrz wezmą górę, bo w 155. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey się pokłócą.

Zapewniałaś, że nie chcesz pieniędzy, a teraz co? Twoja matka mi powiedziała, miałaś poślubić Alpera, ale myślałaś, że znalazłaś bogatego mężczyznę – wycedzi Kuzey i rzuci jej plikiem pieniędzy w twarz.

Sila, choć niewinna, stanie się ofiarą nieporozumienia. Gniew Kuzeya eksploduje, a gdy tylko prawnik odjedzie, dziewczyna będzie miała wypadek. Sila wpadnie pod samochód siostry Kuzeya! Co z nią będzie? Sprawdź w galerii ZDJĘĆ!

Co jeszcze wydarzy się w 155. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Zeynep spotyka się z Haldunem, który wciąż domaga się od niej pieniędzy. Z pomocą dziewczynie przychodzi Ege. Sila nie składa skargi, a Hulya zaprasza ją do siebie. Belkis stara się namówić Feraye do buntu.

Kiedy oglądać 155. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 155. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w środę, 19 marca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.