Barwy szczęścia, odcinek 3153: Kampania Madzi wstrząśnie Wandą. Wreszcie zrozumie, co przeszła? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3157: Grażyna powie Madzi, że to Henryk jest ojcem Wiktora! Zupełnie sobie z tym nie poradzi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3153 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Postępowanie Wandy stało się dodatkową przyczyną rozłamu w relacji Tomasza (Jakub Sokołowski) i Wiktora (Grzegorz Kestranek) w serialu "Barwy szczęścia". Dla młodego Kępskiego babcia jest tak samo winna, jak Henryk, bo zaproponowała jego mamie (Grażyna Suchan) mieszkanie w zamian za milczenie po tym, jak on ją zgwałcił. Zerwał z nią kontakty.

W 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda zacznie wierzyć w winę Henryka

W 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia" kiedy Wanda z Henrykiem będą wracać do domu, Kępska zobaczy na płocie plakat informujący o kampanii „Szoku” i Fundacji NIE znaczy NIE – akcji zapoczątkowanej przez Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska) i Madzię. Właśnie jej imię zobaczy na afiszu:

„Wracałam z imprezy, znajomy wstąpił do mnie na chwilę… Nie byłam w stanie się obronić…” - Magda

Wanda będzie bardzo poruszona, a w domu wzburzony Henryk zacznie obrażać Madzię:

- To ta Magda zainicjowała tę całą akcję „Szoku”. Wyobrażasz sobie?! Ja nie wiem, co ta gówniara kombinuje.

Potem zobaczy w Internecie zdjęcie syna taszczącego krzesła na pokaz w Feel Good i aż się zapieni:

- Ty to widzisz?! Jeszcze Tomek jej w tym pomaga! To jest mój syn!

- No i co z tego?

- Jak to co? Wiktor jest młody i głupi, łatwo go zmanipulować, ale Tomek? Obraca się przeciw własnemu ojcu!

- A co ty masz wspólnego z tą akcją, jeżeli nie zrobiłeś tej dziewczynie żadnej krzywdy? - zapyta Wanda, domagając się prawdy.

- Oczywiście, że nie zrobiłem!

- Po co te nerwy? - zapyta spokojnie Kępska.

- Smarkuli nie udało się naciągnąć mnie na pieniądze i teraz próbuje się odegrać.

- Naprawdę wierzysz w to, co mówisz? - Wanda doprawi pytanie sarkastycznym uśmiechem.

- Ale o co ci chodzi?

- Chodzi mi o to, że gdybyś nie obracał panienek na prawo i lewo, nie bylibyśmy teraz w tej sytuacji.

- Uważasz, że ją zgwałciłem?

- Uważam, że mnie zdradziłeś, kolejny raz… - odpowie upokorzona Wanda, do której w końcu zacznie docierać, że Madzia ma rację.

Wanda straci przytomność w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Wanda zacznie się obwiniać o rozpad rodziny przez wieloletnie przymykanie oczu na postępowanie Henryka. Załamie się, bo to ona jest dla niej najważniejsza. W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" straci przytomność i trafi do szpitala.