Barwy szczęścia, odcinek 3084: Karol coraz bliżej Grzesia. Zostanie lekarzem jego drużyny

„Barwy szczęścia" odcinek 3084 - poniedziałek, 02.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Karol Czubak okaże się ojcem Grzesia w 3076. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3076. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Damian (Michał Lesień) dowie się od Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz), że Grześ jest synem ortopedy Karola Czubaka, do którego zawiózł Mirka (Oliwier Kozłowski) z zerwanym ścięgnem Achillesa. Lekarz przed laty zostawił ją, kiedy tylko dowiedział się, że zaszła z nim w ciążę. Przypadkowe spotkanie Karola z Beatą, gdy ta przywiezie Mirka na zdjęcie gipsu, uruchomi lawinę zdarzeń. Przede wszystkim zagrozi trzeźwości Damiana, który jako alkoholik bez przerwy balansuje na krawędzi powrotu do nałogu i musi prowadzić emocjonalnie stabilne życie. Już wcześniej powrót z więzienia matki alkoholiczki, Bogusi (Halina Bednarz), wybił go z równowagi.

W 3084. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karol zostanie lekarzem drużyny Grzesia

W 3084. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po rozmowie z Damianem Karol już będzie pewien, że dziesięcioletni Grześ to jego syn. Nie będzie już więcej musiał śledzić Beaty, by się tego dowiedzieć. Ale zacznie zbliżać się do syna, ciekaw jakim jest dzieckiem, chociaż dekadę wcześniej nie chciał słyszeć o jego istnieniu. By mieć pewność kontaktu z Grzesiem, zostanie lekarzem jego juniorskiej drużyny piłkarskiej. A dostać tę pracę pomoże mu nie podejrzewający jego prawdziwych zamiarów Darek (Andrzej Niemyt), jej trener.