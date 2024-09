Barwy szczęścia, odcinek 3046: Bogusia wróci do pracy w szkole. Wytrzyma w trzeźwości?

Barwy szczęścia, odcinek 3037: Trudne spotkanie Dominiki i Sebastiana w domu dziecka. To ona będzie ich córką? - WIDEO

Damian zwątpi, że Bogusia wytrwa w trzeźwości w 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia"?

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Damian zwierzy się Beacie ze swoich obaw o Mirka, kiedy już razem z Bogusią pojadą do domu. Żona go jednak pocieszy:

- Nie będzie sam. I to chyba dobrze, że przy okazji będzie miał Bogusię na oku?

- Mam nadzieję, że sobie poradzą.

- Boisz się o mamę? Że nie wytrwa w trzeźwości?

- Sam wiem, jakie to trudne – powie jej Damian. I postanowi, że będzie towarzyszył matce w spotkaniach AA, by pomóc jej stanąć na nogi.

W 3046. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bogusia wróci do pracy

W 3046. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bogusia będzie mieć duże szczęście. Pomimo rocznej odsiadki w więzieniu dostanie z miejsca pracę. To nieistotne, że w ogóle nie powinna była tam trafić, ponieważ nie zrobiła nic niezgodnego z prawem. Pracodawca nie będzie miał takiej wiedzy. Matka Damiana znowu będzie mogła liczyć na pomoc najbliższych. Wróci nawet do dawnego miejsca pracy – do szkoły, gdzie była sprzątaczką. Wszystko dzięki wsparciu Beaty.

Bogusia wcześniej nie sprawdziła się w pracy w szkole

Rok wcześniej Bogusia zaczęła dwie prace jako sprzątaczka – w firmie remontowej Damiana oraz w szkole Gabrysi (Marta Juras). Nie popracowała tam długo - już pierwszego dnia doprowadziła do wypadku. Na środku korytarza zostawiła wiadro z wodą, na które wpadł jeden z uczniów. Niedługo potem wyszło na jaw, że do szkoły wniósł alkohol ktoś dorosły. Beata sądziła, że to uzależniona od alkoholu Bogusia. Od razu powiedziała o swoich przypuszczeniach Damianowi. Później jego matka już przed pracą kupiła sobie butelkę alkoholu.

„Barwy szczęścia" odcinek 3046 - wtorek, 08.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2