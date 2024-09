Barwy szczęścia, odcinek 3044. Bogusia po powrocie z więzienia nie wytrwa w trzeźwości? Mirek zamieszka z babcią, by jej pilnować

Bogusia wyjdzie z więzienia w 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3044. odcinku "Barw szczęścia" Bogusia wyjdzie z więzienia i powie Damianowi, że dopiero za kratami zrozumiała, co jest w życiu najważniejsze. Ucieszy się, kiedy usłyszy od niego, że zamieszka z Mirkiem w dawnym mieszkaniu Beaty. Wójcik odbierze matkę z zakładu i zaproponuje wspólne zakupy.

- Nie potrzebuję niczego... co mogłam kupić. Rzeczy mi tam najmniej brakowało – odmówi Bogusia. Damian zapyta więc, czego jej było brak.

- Was wszystkich, Damian. Ciebie, dzieci, bliskich mi ludzi. Dopiero po czasie zrozumiałam, co straciłam. Tęskniłam...

Bogusia przyrzeknie rodzinie poprawę w 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek będzie wyczekiwał powrotu babci i wspólnego z nią zamieszkania. Wcześniej to on złożył przeciw niej fałszywe oskarżenia o rozbój - wybicie witryny w lokalu – bo szczerze ją znienawidził za powrót do picia. Bogusia spędziła przez to rok w więzieniu, chociaż nie zrobiła nic złego. Podczas ślubu Beaty i Damiana Mirek zauważył, że babcia się zmieniła i postanowił dać jej jeszcze jedną szansę, kiedy wyjdzie na wolność.

- Ja się przeprowadzę do mieszkania Beaty. Ty zamieszkasz ze mną. Będę gotował, sprzątał i się tobą opiekował... Jestem ci to winien za ten rok odsiadki - oświadczył wnuk.

Bogusia będzie bardzo wzruszona oczekiwaniem rodziny na jej powrót.

- Przyrzekam, że więcej was nie stracę – powie im przy stole.

Damian będzie się obawiał, że Bogusia nie wytrwa w trzeźwości w 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia", kiedy Mirek i Bogusia pojadą do siebie, Damian powie Beacie, że martwi się o syna. Ale Beata tak go pocieszy:

- Nie będzie sam. I to chyba dobrze, że przy okazji będzie miał Bogusię na oku?

- Mam nadzieję, że sobie poradzą.

- Boisz się o mamę? Że nie wytrwa w trzeźwości?

- Sam wiem, jakie to trudne – usłyszy od męża. Wkrótce Bogusia i Damian będą razem uczestniczyć w spotkaniach AA. Syn obieca matce, że pomoże jej stanąć na nogi. „Barwy szczęścia" odcinek 3044 - piątek, 04.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2