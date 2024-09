Barwy szczęścia, odcinek 3045: Nowe życie Bogusi! Odmieniona matka Damiana będzie mogła liczyć nie tylko na syna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3045 odcinku "Barw szczęścia" Bogusia zacznie nowe życie. Matka Damiana odzyska w końcu wolność i wyjdzie z więzienia zupełnie odmieniona. Wszystko przez to, że zgodnie z planem Mirka, jego babcia wreszcie się opamięta i zdecyduje się raz na zawsze skończyć z alkoholem, który już wcześniej zniszczył ich rodzinę, a teraz był ku temu na równie dobrej drodze. Jednak wnuk zareagował w porę i zgotował Bogusi taką terapię szokową, że seniorka w końcu zrozumiała, że ma zbyt wiele do stracenia. Dlatego, gdy w 3044 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie skończy odbywać karę, to rodzina powita ją z otwartymi ramionami! I to nie tylko w osobie Damiana czy jego dzieci, ale także jego żony Beaty i jej syna Grzesia, którzy także ucierpieli na jej nałogu!

Bogusia wróci na terapię w 3045 odcinku "Barw szczęścia"!

I nic dziwnego, gdyż w 3045 odcinku "Barw szczęścia" Wójcikowa zrobi wszystko, aby to więcej się nie powtórzyło i tak jak obiecała synowi jeszcze w więzieniu, postanowi dalej się leczyć. Matka Damiana zdecyduje się wrócić na mitingi swojej grupy AA i będzie mogła przy tym liczyć na pełne wsparcie swojego syna, który będzie rozumiał ją jak nikt inny. A to dlatego, że jeszcze niedawno sam był ich uczestnikiem i tak jak matka walczył ze swoim uzależnieniem, które ostatecznie udało mu się pokonać. I w 3045 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik będzie miał ogromną nadzieję, że i w przypadku jego matki w końcu będzie tak samo! Ale nie tylko on!

Wójcikowa odzyska pracę w 3046 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3045 odcinku "Barw szczęścia" w pomoc Bogusi włączy się nie tylko Damian, ale także i jego najbliżsi. Oczywiście, Mirek tak jak wcześniej obiecał, zajmie się babcią, z którą wspólnie zamieszka w dawnym mieszkaniu Beaty, ale Saganowska dorzuci także coś od siebie. W 3046 odcinku "Barw szczęścia" żona Wójcika załatwi swojej teściowej powrót do pracy w szkole, skąd wyleciała, gdy Kujawiak (Karina Seweryn) odkryła, że ma problem z alkoholem. Ale po powrocie na terapię jej ponowne zatrudnienie znów stanie się możliwe, za co Bogusia będzie oczywiście dozgonnie wdzięczna swojej synowej.