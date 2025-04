M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1865: Gorące sceny Kamy i Marcina na kanapie. Takich ujęć dawno nie było - ZDJĘCIA

W 1865 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) z Marcinem (Mikołaj Roznerski) pójdą na całość! Takich scen u Chodakowskiego dawno nie było... Po dniu pełnym wrażeń, Kama z Marcinem wreszcie znajdą chwilę dla siebie i to tylko we dwoje. Wcześniej dojdzie do małej sprzeczki zakochanych, ponieważ uparta Ślązaczka wtrąci się w pracę zawodową ukochanego. W 1865 odcinku "M jak miłość" namiętność weźmie górę, spadną wszystkie ubrania, a Kama i Marcin nie będą mogli się od siebie oderwać! Zobacz namiętne sceny tej dwójki na kanapie!