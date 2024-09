Barwy szczęścia, odcinek 3046: Sebastian nie uwierzy, że Sonia się zmieniła. Pożałuje, że oddali jej dziecko?

Barwy szczęścia, odcinek 3037: Trudne spotkanie Dominiki i Sebastiana w domu dziecka. To ona będzie ich córką? - WIDEO

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateuszek zostanie u Kowalskich przez cały tydzień

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia poprosi Kowalskich o przysługę:

- Teraz cały tydzień będę musiała chodzić do sortowni na drugą zmianę. Czy Mati będzie mógł u was zostawać? - zapyta. Dominika będzie wniebowzięta. Następnego dnia Sonia przyniesie do Feel Good torbę z rzeczami syna.

- Nie wiem, jak mam się wam zrewanżować... Głupio mi z tym – powie. Ale Kowalska ją zapewni, że to żaden problem:

- Nie marudź, Sońka. Gdyby nam to nie pasowało, powiedzielibyśmy ci.

Sebastian zacznie podejrzewać, że Sonia wróciła do prostytucji w 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian będą zajmować się Mateuszkiem przez cały tydzień. Będzie wspaniale. Ale Kowalski, świadomy tego, że Sonia jeszcze kilka lat wcześniej pracowała jako prostytutka – stąd znają się z jego żoną, która była niegdyś dziewczyną do towarzystwa – zacznie się zastanawiać, czy nie wróciła do dawnej profesji. Porzucenie jej nie było łatwe i proste ze względu na alfonsa Soni, który nawet wjechał kiedyś w wózek Sebastiana, omal nie doprowadzając do najgorszego. Na szczęście się udało, a Kowalscy znaleźli Soni i Mateuszowi ośrodek, gdzie matka i syn mogli zacząć życie od nowa.

Dominika postanowi sprawdzić prawdomówność Soni w 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nagła zmiana grafiku Soni w sortowni wyda się Sebastianowi podejrzana. Powie o swoich wątpliwościach Dominice na zakończenie kolejnego dnia spędzonego z chłopcem:

- Wiesz, ona już kiedyś pracowała w nocy.

- Myślisz, że wróciła do dawnego życia? Nie, niemożliwe. Nie po tym wszystkim, co przeszła - zapewni dobrze znająca koleżankę Dominika. W kolejnych odcinkach Renata (Anna Mrozowska) poradzi przyjaciółce, by postarała się sprawdzić prawdomówność Soni, dla dobra Mateusza. „Barwy szczęścia" odcinek 3046 - wtorek, 08.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2