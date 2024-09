Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Mateuszek znów zamieszka z Kowalskimi? Sonia nie będzie mieć czasu dla syna

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) znowu będą mieć okazję opiekować się Mateuszem (Filip Kowalewicz), jak gdyby wszystko wróciło do czasu, kiedy zajmowali się nim przez rok więziennej odsiadki jego matki Soni (Weronika Nockowska). To ona ich poprosi o pomoc i podrzuci im synka. Kowalscy będą wniebowzięci i będą się z nim bawić cały dzień. Potem chłopiec zostanie u nich na noc. Sonia zaproponuje, by się nim zajęli jeszcze przez tydzień