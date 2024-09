Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Dominika i Sebastian na końcu kolejki adopcyjnej. To przez Nikolę

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) dowiedzą się, że ich szanse na szybką adopcję spadły niemal do zera. Wszystko przez to, że odrzucą Nikolę (Jagoda Nowosielska) – dziewczynkę z problemami, z którą kontakt nie pójdzie po ich myśli. Teraz spadną na koniec listy rodziców oczekujących na przysposobienie dziecka. Dominika zacznie mieć wątpliwości, czy skreślenie Nikoli to dobra decyzja, ale Sebastian będzie zdania, że nie mogliby jej pokochać