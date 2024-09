Barwy szczęścia, odcinek 3044. Wiktor oszukany przez Wiktorię! Wszystko z winy Madzi

Barwy szczęścia, odcinek 3037: Trudne spotkanie Dominiki i Sebastiana w domu dziecka. To ona będzie ich córką? - WIDEO

W 3038. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) zdecyduje, by zaproponować Wiktorii współpracę influencerską. Piękna dziewczyna kompletnie oczaruje Tomasza, zwłaszcza że skupiona na rozwoju swojego kosmetycznego biznesu Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) nie będzie mu poświęcać wystarczająco dużo czasu.

Madzia znowu pomoże Wiktorii w 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że Tomasz miał rację udzielając reprymendy Wiktorowi z powodu jego niedyplomatycznego zachowania wobec Wiktorii. Dzięki uzgodnionemu z nią przez starszego Kępskiego barteru skateshopowi zacznie szybko przybywać klientów po tym, jak dziewczyna go zareklamuje go. Influencerka odnowi kontakt z Madzią, kiedy w górach dozna urazu nogi i będzie musiała zmienić stylizację. Oczywiście, Banaś jej pomoże. Będzie mieć kłopoty finansowe i będzie musiała schować dumę do kieszeni.

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria odda Wiktorowi uszkodzony sprzęt

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" z wydarzenia w górach Wiktoria „przywiezie” nie tylko kontuzję, ale i zniszczoną deskę oraz kombinezon, które wypożyczyła ze skateshopu. Odda je Wiktorowi i nie będzie chciała zapłacić za szkody! Chłopak będzie bardzo rozczarowany, a Madzia znów poczuje się niezręcznie, bo to ona namówiła go do tej współpracy.

„Barwy szczęścia" odcinek 3044 - piątek, 04.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2