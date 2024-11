Barwy szczęścia, odcinek 3076: Damian wróci do picia przejęty Beatą i Karolem? Spiętrzą się jego problemy

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Lekarz Mirka dawnym kochankiem Beaty! To on jest ojcem Grzesia - ZDJĘCIA

Damian poznał Karola w 3050. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Damian umówił Mirka na wizytę do doktora Czubaka, najlepszego warszawskiego ortopedy, po tym jak chłopak spadł z drabiny, o co oskarżył ojca. Niesłusznie, ale i tak zaczął się on obwiniać. Przez wypadek poznał Karola, który zszył Mirkowi jego zerwane ścięgno Achillesa.

W 3076. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Beata i Karol spotkają się po dziesięciu latach

W 3076. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Beata pojedzie z Mirkiem na zdjęcie gipsu z nogi do lekarza zamiast Damiana. I tak, po latach, los zetknie ją znowu z byłym partnerem. Będzie nim ni mniej ni więcej, tylko Karol Czubak:

- Co za spotkanie. Co ty tu robisz?

- Mirek jest moim pasierbem – zaskoczona Beata odpowie uradowanemu jej widokiem Karolowi.

- Musimy się koniecznie spotkać. Numer mam ten sam - Czubak zaproponuje odnowienie kontaktów.

- Jasne, znajdę cię – wymijająco odpowie Beata.

W 3076. odcinku serialu "Barwy szczęścia" rewelacje Beaty na temat Karola wstrząsną Damianem?

To przypadkowe spotkanie z 3076. odcinka serialu "Barwy szczęścia" będzie mieć dalekosiężne konsekwencje. Dziesięcioletni Grześ jest bowiem synem ortopedy. I o tym wszystkim Beata opowie Damianowi – o zajściu z Karolem w ciążę, o tym jak fatalnie ją wtedy potraktował, jakim był egoistą i ją zostawił, kiedy go potrzebowała. A teraz Karol, jak gdyby nigdy nic, zacznie się interesować odchowanym dzieckiem. Wmiesza się w życie Beaty i Damiana, który – jako trzeźwy alkoholik – cały czas balansuje na granicy powrotu do picia. Najpierw wybił go z równowagi powrót z więzienia matki alkoholiczki, Bogusi (Halina Bednarz). Potem Mirek spadł z drabiny i oskarżył ojca o wypadek i złamanie jego pączkującej, piłkarskiej kariery. A teraz rewelacje o ojcu Grzesia. Damian zacznie się zastanawiać, czy zamożny i odnoszący same sukcesy ortopeda odbierze mu ukochaną? On przecież cały czas zmaga się z problemami – finansowymi, zawodowymi i zdrowotnymi… Dla Damiana to może być za dużo, a sposób na ucieczkę od problemów zna tylko jeden.

„Barwy szczęścia" odcinek 3076 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2