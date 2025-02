Barwy szczęścia, odcinek 3146: Nowa kampania Madzi i Oliwki przeciwko zwyrodnialcowi Henrykowi! Po sukcesie pokazu pójdą o krok dalej

"Barwy szczęścia" odcinek 3146 – wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3146 odcinku „Barw szczęścia” Madzia i Oliwka rozpoczną przygotowania do kolejnego projektu! I nic dziwnego, gdyż ich specjalny pokaz mody, w którym w roli modelek wystąpią kobiety, pokrzywdzone przez takich zwyrodnialców jak Henryk, będzie cieszył się naprawdę sporym zainteresowaniem i to nie tylko wśród ofiar, gdyż tych trochę się zgłosi do przyjaciółek, ale także i innych.

I trudno się dziwić, gdyż temat będzie naprawdę ważny. Szczególnie, w perspektywie bezkarności sprawców i to mimo zgłaszania się pokrzywdzonych na policję jak miało to miejsce choćby w przypadku Banaś i Kępskiego, który ostatecznie nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności. I stąd w odpowiedzi na to Madzia i Oliwka zdecydują się zorganizować własną akcję, a po jej sukcesie w 3146 odcinku „Barw szczęścia” kolejną już na większą skalę!

Kolejna wspólna akcja Madzi i Oliwki w 3146 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3146 odcinku „Barw szczęścia” przyjaciółki zaczną szykować specjalną kampanię społeczną, poświęconą ofiarom takich zboczeńców jak Henryk. Madzia i Oliwka znów zaproszą do współpracy Weronikę (Maria Świłpa), która oczywiście pomoże im już przy pierwszej akcji z pokazem mody i to jak zawsze z powodzeniem.

Ale tym razem w 3146 odcinku „Barw szczęścia” dołączy do nich także Grażyna (Kinga Suchan), która także przeżyje osobiste piekło i tak samo jak Banaś właśnie z winy Kępskiego! Wiracka będzie chciała, aby zwyrodnialec wreszcie zapłacił za to, co zrobił nie tylko jej, ale także i byłej dziewczynie jej syna Wiktora (Grzegorz Kestranek), który oczywiście także wypnie się na dewianta, gdy w końcu pozna straszliwą prawdę. A już tym bardziej, gdy dziadek nie poniesie za to żadnej kary!

Ponowny sukces Banaś i Zbrowskiej w 3146 odcinku „Barw szczęścia”?

A zatem w 3146 odcinku „Barw szczęścia” Banaś i Zbrowska będą mogły liczyć na kolejne solidne wsparcie, dzięki czemu z pewnością i ich kolejna akcja okaże się wielkim sukcesem. A dziewczyny zrobią w tej sprawie więcej niż policja i prokuratura, która finalnie zamiecie sprawę pod dywan!

Ale ofiary i ich najbliżsi w 3146 odcinku „Barw szczęścia” nie pozwolą na to, aby to się tak skończyło! A cała sprawa przeszła bez echa! Tym bardziej, że ten temat nie dotknie wyłącznie Madzi i Grażyny, gdyż pokrzywdzonych kobiet będzie zdecydowanie więcej!