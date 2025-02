Barwy szczęścia, odcinek 3148: Asia straci syna! Emil wyjedzie z Agatą i Ignacym

„Barwy szczęścia” odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3148 odcinku „Barw szczęścia” Emil będzie cieszyć się wspólną podróżą kamperem dookoła świata razem z Agatą i Ignacym. Zdradzamy, że Sokalski zakradnie się do środka jeszcze przed wyjazdem zakochanych, przez co nie będą oni świadomi, że wiozą ze sobą pasażera na gapę!

I nic dziwnego, gdyż syn Asi nie da ku temu żadnych powodów, gdyż przecież ostatecznie Sokalscy nie wyprowadzą się od Pyrków, gdy Marysia (Nina Szumowska) zdecyduje się jednak nie wracać do ojca z uwagi na ciążę Klary (Olga Jankowska) i zostaną z nimi ku jego wielkiej uciesze. Ale czyżby wtedy Emil pozazdrościł jej świata i w 3148 odcinku „Barw szczęścia” zapragnął być jak ona?

Emil pozazdrości Marysi w 3148 odcinku „Barw szczęścia”!

Co prawda, w trakcie wakacji Hubert zadbał o to, aby Emil miał równie fajne wakacje co Marysia, ale wiadomo, że nie mogło się to równać z tym, czego jego córka doświadczyła w USA. I choć Sokalski ogromnie cieszył się tym czasem, jak i tym, że ostatecznie jednak zostali u Pyrków, to w 3148 odcinku „Barw szczęścia” jednak zdecyduje się dać nogę i ruszyć w świat, gdy nadarzy się i mu ku temu okazja.

A to dlatego, że wtedy w swoją podróż wyruszą w końcu Agata z Ignacym, do których syn Asi zdecyduje się dołączyć. Tyle tylko, że nikomu o tym nie powie, przez co w 3148 odcinku „Barw szczęścia” i zakochani nie będą świadomi tego, że mają w kamperze kogoś jeszcze! Ale tylko do czasu!

Sekret Sokalskiego wyjdzie na jaw w 3148 odcinku „Barw szczęścia”!

A wszystko przez to, że w 3148 odcinku „Barw szczęścia”, jak podaje swiatseriali.interia.pl, Emil sam się zdradzi! Zdradzamy, że Sokalski w końcu wyjdzie ze swojej kryjówki, gdy Agata z Ignacym zatrzymają się na parkingu, aby przetestować nową kawiarkę. I wówczas doznają ogromnego szoku! Tym bardziej, że będą już naprawdę daleko od domu!

- Co ty tutaj robisz? - zapyta kompletnie zaskoczony Ignacy.

- Schowałem się w toalecie. Też chciałem pojechać - przyzna Emil, po czym poprosi parę, aby skontaktowała się z jego matką - Zadzwońcie do mojej mamy. Bo ona pewnie się martwi...

I słusznie, gdyż w 3148 odcinku „Barw szczęścia” Asia już faktycznie zacznie odchodzić od zmysłów. A zwłaszcza, gdy otrzyma telefon ze szkoły z informacją, że Emil nie pojawił się na zajęciach!

I od razu pomyśli, że jej syn mógł zostać porwany, mimo iż Hubert za wszelką cenę spróbuje wybić jej to z głowy. Ale przerażona Sokalska będzie widzieć już tylko ciemne scenariusze!

- Bez paniki. Pewnie urwał się na samotne wagary - spróbuje uspokoić ją Hubert.

- Nie, nie... Musiało się coś stać - uzna Asia i będzie już nawet gotowa jechać na policję, ale wtedy skontaktuje się z nią Agata i powie jej, że Emil jest z nimi. Tyle tylko, że Sokalski wcale nie będzie chciał wracać!