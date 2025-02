Barwy szczęścia, odcinek 3138: Asia odejdzie z kancelarii? Dołączy do innego ekskluzywnego grona - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Ślub Józefiny i Andrzeja! To ona będzie kolejną panną młodą w rodzinie

"Barwy szczęścia" odcinek 3138 – czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3138 odcinku „Barw szczęścia” Asia zdobędzie kolejne zlecenie na uszycie ślubnej kreacji. I nic dziwnego, gdyż jej kreacje sukien Natalii, Malwiny i Małgorzaty zrobią ogromne wrażenie na wszystkich gościach wspólnego ślubu Zwoleńskiej z Rawiczem (Marcel Opaliński), jak i Brodzińskiej z Kolskim (Maciej Raniszewski).

I trudno się dziwić, gdyż przecież z wykształcenia Sokalska będzie krawcową i wraz z upływem lat wcale nie zapomni jak się szyje wyjątkowe kreacje! I tuż po uszyciu stroju dla Marysi (Nina Szumowska), jak i kostiumów dla Wandy Halickiej (Beata Fido) i Roberta Stefaniaka (Paweł Ławyrownicz), a następnie sukien ślubnych Natalii i Malwiny, jak i kreacji dla Małgorzaty, na jej konto w 3138 odcinku „Barw szczęścia” wpadnie kolejne zlecenie!

Asia dołączy do elitarnego grona krawcowych w 3138 odcinku „Barw szczęścia”!

Aż w końcu w 3138 odcinku „Barw szczęścia” Sokalska oficjalnie dołączy do grona ekskluzywnych i jednych z najbardziej rozchwytywanych krawcowych w mieście! Czy w tej sytuacji zdoła to dłużej godzić z pracą w kancelarii Zwoleńskiej i Góreckiego?

Co prawda, po powrocie Brodzińskiej, Asia będzie miała już nieco mniej pracy, ale z drugiej strony nie po to robiła kurs dla sekretarek, aby teraz tak łatwo z tego rezygnować. Choć wówczas jeszcze nie spodziewała się, że będzie mogła wrócić do swojego pierwotnego zawodu i tak się w nim rozwinąć. Czy zatem w 3138 odcinku „Barw szczęścia” zdecyduje się porzucić pracę w kancelarii?

Sokalska zostawi Zwoleńską i Góreckiego w 3138 odcinku „Barw szczęścia”?

Czy w 3138 odcinku „Barw szczęścia” będzie w stanie zrezygnować nie tylko z pracy, ale także i towarzystwa osób, które w ostatnim czasie szczególnie stały jej się bliskie?

A już tym bardziej, w perspektywie nawrotu złego samopoczucia Klemensa, któremu już wcześniej uratowała życie, gdy dostał w pracy zawału! A o którego szczególnie będzie martwić się Natalia. Czy w tej sytuacji w 3138 odcinku „Barw szczęścia” Asia zdecyduje się ich zostawić? Przekonamy się już niebawem!