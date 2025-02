Barwy szczęścia, odcinek 3138: Klemens zagrożony kolejnym zawałem? Natalia przestraszona jego stanem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3138 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Klemens wrócił do kancelarii w kilka miesięcy po swoim zawale i od początku nie dał sobie żadnej taryfy ulgowej. A spraw do załatwienia miał i wciąż ma bez liku, bo pod jego nieobecność stosy akt tylko się piętrzyły. Szczepan Krajewski (Robert Gulaczyk), który miał go godnie zastąpić, okazał się… niegodny – zaufania. Uzależniony od hazardu łapówkowicz, został aresztowany przez Kodura (Oskar Stoczyński). Jedynym pozytywnym śladem po nim jest w kancelarii awans Asi (Anna Gzyra), którą zainspirował do zawodowego rozwoju.

Klemens powrócił do kancelarii za wcześnie w serialu „Barwy szczęścia”?

Mecenas Górecki ma od pierwszego dnia pracy w kancelarii po wyjściu ze szpitala i rekonwalescencji zbyt wiele stresujących zadań. Natalia mocno sobie odpuściła swoją firmę wyjeżdżając do Indii i po jej i Klemensa powrocie trzeba było zakasać rękawy. Do tego trudni klienci… Na przykład Bruno (Lesław Żurek), który tak jak nie stosował się do zaleceń Szczepana prowadzącego jego sprawę rozwodową z Bożeną (Marieta Żukowska), tak nie stosuje się do porad Klemensa. Nawet mecenas Paszkowska (Olga Bończyk) zasugerowała, że Stański manipuluje Góreckim...

W 3138. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Klemens ponownie podupadnie na zdrowiu

W 3138. odcinku serialu „Barwy szczęścia" mecenas Górecki znowu poczuje się gorzej. Będzie przytłoczony problemami w kancelarii, których nie da się szybko rozwiązać. Już raz jej ściany były świadkiem jego zawału i gdyby nie podręcznikowa interwencja Asi, atak skończyłby się tragedią. Dlatego teraz Natalia postanowi dmuchać na zimne i zatroszczyć się o swojego pracownika.