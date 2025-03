Barwy szczęścia, odcinek 3170: Kamper Agaty i Ignacego spłonie przez Tolka? Zostanie oskarżony o podpalenie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3170 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agata i Ignacy znajdą się w samym środku dramatu! Zamiast romantycznej podróży po Europie, czeka ich potężna tragedia... ich wyśniony kamper w 3169 odcinku "Barw szczęścia" spłonie doszczętnie! Ogień wybuchnie niespodziewanie i błyskawicznie pochłonie cały pojazd. A przecież to właśnie w nim zakochani mieli spędzić najpiękniejsze chwile swojego życia. Para będzie w totalnym szoku, bo to, co miało być początkiem nowego etapu, zamieni się w koszmar...

Agata i Ignacy oskarżą Tolka o podpalenie kampera w 3170 odcinku "Barw szczęścia"

W 3170 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pojawią się podejrzenia. Agata nie będzie miała wątpliwości, że coś tu ewidentnie nie gra! Wspólnie z Ignacym przypomną sobie, że jeszcze przed podróżą kamper był w rękach Tolka. I to właśnie jego wskażą jako winnego!

Fani Agaty i Ignacego w 3171 odcinku "Barw szczęścia" zorganizują im zbiórkę na nowy samochód

Co ciekawe, losy Agaty i Ignacego poruszą wszystkich. Wieść o pożarze rozniesie się lotem błyskawicy i dotrze do ich fanów z social mediów. Ich historia wzruszy setki osób! Internauci ruszą z pomocą i wpadną na genialny pomysł, a mianowicie zorganizują zbiórkę pieniędzy, żeby zakochani mogli kupić nowego kampera i wrócić do marzeń o podróży życia!

Z kolei Tolek w 3171 odcinku serialu "Barwy szczęścia", choć początkowo będzie się zarzekał, że nie miał z tym nic wspólnego, w końcu zacznie mieć wątpliwości. Będzie dręczony wyrzutami sumienia. Przypomni sobie szczegóły naprawy i dojdzie do wniosku, że faktycznie mógł coś zawalić! Właśnie dlatego postanowi wziąć odpowiedzialność i… zaproponuje Agacie i Ignacemu pieniądze.