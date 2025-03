Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

W 3148 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil (Artem Malaszczuk) postawił wszystko na jedną kartę! Chłopak, który dotąd żył w cieniu swojej mamy Asi (Anna Gzyra), postanowił przeżyć prawdziwą przygodę i w tajemnicy wsiadł do kampera Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz). Nie przewidział jednak, że jego szalony pomysł szybko obciąży sumienie dorosłych i będzie miał dla niego bolesne konsekwencje. W 3149 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ignacy i Agata nie będą mieli wyjścia - podstępem zwabią Emila do samochodu i zamiast nad morze, zawiozą go prosto do domu! Jak zareaguje chłopak, gdy zorientuje się, że został oszukany? Sprawdź szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.