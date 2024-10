Barwy szczęścia, odcinek 3062: Szczepan uzależniony od hazardu? Dzięki Kodurowi jego ciemne sprawki wyjdą na jaw

Kodur dokona aresztowania Szczepana w 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Szczepan będzie musiał wręczyć Majakowi swoją adwokacką teczkę, którą przejmie od niego Kodur. Marcin znajdzie w niej sto tysięcy złotych w kopercie i na tej podstawie dojdzie do aresztowania mecenasa.

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur przesłucha Szczepana na komisariacie

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Majak dostanie rozkaz rewizji w kancelarii Zwoleńskiej (Maria Dejmek). Jednak Asia (Anna Gzyra) sprawdzi przepisy w Internecie i powiadomi go, że to niemożliwe bez obecności na miejscu przedstawiciela samorządu adwokackiego. Wobec tego sama zostanie wezwana na komendę. Natomiast Marcin będzie przesłuchiwał Szczepana. Zacznie od pytania o znalezione przy nim sto tysięcy złotych w gotówce, którą zamierzał wnieść do sądu.

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” chorobliwe zamiłowanie Szczepana do hazardu wyjdzie na jaw

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” aresztowany przez Kodura Szczepan będzie szedł w zaparte twierdząc, że jest niewinny i nikomu nie zamierzał wręczyć łapówki:

- Pieniądze w kopercie należą do mnie i nie zamierzałem ich nikomu wręczać.

- Słono sobie pan liczy za usługi – roześmieje się na to Marcin nie wierząc w ani jedno słowo Krajewskiego.

- Jestem dobry – powie mu Szczepan aroganckim tonem. I pożałuje tego, bo wkurzony Kodur da mu do zrozumienia, że wie o nim coś, co mecenas chciałby zatrzymać tylko dla siebie:

- Ciągle lubi pan sobie zagrać w kasynie?

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

I tak ulubiona rozrywka – a prawdopodobnie już uzależnienie – Szczepana wyjdzie na jaw. Może przez to rozstał się z poprzednim miejscem pracy? Asi powiedział, że nie lubi dużych kancelarii, woli kameralne, ale może właściciele tamtej zmusili go do odejścia, zamiatając skandal z jego udziałem pod dywan…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3062 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2