Barwy szczęścia, odcinek 3158: Łukasz wystawi Weronikę gangsterom. Zrobi z niej przynętę dla zysku gazety - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3158 - czwartek, 27.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Celina wzięła udział w kampanii „Szoku”, organizując warsztaty samoobrony dla kobiet. Tak znowu – niechętnie - spotkała się ponownie z Łukaszem, który poczuł się w obowiązku jej podziękować.

Celina odrzuciła przyjaźń Łukasza w serialu "Barwy szczęścia"

Słysząc podziękowania, Celina lodowato stwierdziła, że nie wzięła udziału w kampanii z jego powodu. Poprosiła, by nie dzwonił i nie pisał do niej, chyba że w sprawach zawodowych, a i to niekoniecznie. Odrzuciła też jego ofertę przyjaźni.

W 3158. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz zaryzykuje życie Weroniki

W 3158. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina nie będzie zadowolona, kiedy Łukasz zaprosi ją do redakcji „Szoku”. Będzie chciał zlecić jej ochronę Weroniki. Dziennikarka będzie w tym odcinku nękana przez ochroniarzy Grunteksu, którzy ukradną jej telefon w czasie wypełniania przez nią zawodowych obowiązków - przeprowadzania śledztwa w sprawie mafii piaskowej. A operatora drona (Sebastian Ziomek) zastraszą, zatrzymując go w szczerym polu na całą noc. Policja jej nie tylko nie pomoże, ale potraktuje arogancko, nie wierząc w stawiane przez nią zarzuty. Do tego zjawi się Szczepan (Robert Gulaczyk) – od niedawna prawnik Grunteksu - i będzie jej groził karą za szpiegostwo przemysłowe.

- Tobie ufam bezgranicznie – powie Łukasz, usiłując ją udobruchać.

- Szkoda, że nie mogę tego powiedzieć o tobie – zgasi go Celina.

Kiedy zadzwoni Agnieszka (Katarzyna Tlałka), Brońska spojrzy na niego ironicznie, więc on nie odbierze telefonu, tylko przejdzie do omówienia szczegółów zlecenia.

- Trzeba pilnować Weronikę bardzo dyskretnie – zacznie szeptać Sadowski.

- Ty ją wystawiasz jako przynętę? - zdziwi się Celina.

- Nic nie może jej się stać. Ale musimy wyciągnąć maksa z tej sprawy.

- A ona o tym wie?

- Powiedziałaby ci dokładnie to samo. Jest bardzo podobna do nas – pewny siebie Łukasz zadecyduje za Weronikę.

- Nie ma żadnych nas! Wracając do meritum, poproszę o wszystkie informacje o sprawie. O firmie, o właścicielach, nawet o ochroniarzach.

Łukasz pokaże, że jest zdolny w swojej pracy iść po trupach do celu, nawet ryzykując życie swojej podwładnej. I to w imię czego? Zysku wydawnictwa, które nawet nie należy do niego!