Barwy szczęścia, odcinek 3153: Celina razem z Madzią i Oliwką! Pomoże kobietom bronić się przed napastnikami

„Barwy szczęścia" odcinek 3153 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Madzia i Oliwka – po informacji o umorzeniu sprawy gwałtu - zorganizują specjalny pokaz mody z udziałem ofiar gwałcicieli. Wydarzenie będzie głośne i kontrowersyjne, bo po wybiegu przejdą faktycznie zgwałcone kobiety w ubraniach, w których zostały zaatakowane.

Kampania kobiet w 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" ruszy kampania społeczna dla ofiar gwałtów. Zorganizuje ją w „Szoku” Weronika, a w Feel Good wesprą była prostytutka Dominika, Renata, a nawet Sonia – ofiara gwałtu zbiorowego. Publikacje w „Szoku” będzie z niepokojem śledził Henryk (Zbigniew Suszyński), by w końcu zacząć grozić Madzi...

Warsztaty Celiny w 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina także przyłączy się do odważnej i bezkompromisowej akcji znanych jej kobiet, adresowanej do innych, skrzywdzonych przez mężczyzn. Brońska ma coś, co może im rzeczywiście pomóc – świetnie opanowany system sztuk walki, krav magę. Idealny do samoobrony. Już wcześniej w serialu „Barwy szczęścia” Celina prezentowała ją Ksaweremu (Bartosz Gruchot), co akurat nie skończyło się dobrze. Dawna kochanka Łukasza (Michał Rolnicki) stanie ramię w ramię z bohaterkami „Barw szczęścia”, by nagłośnić problem zbyt często zamiatany pod dywan. Jej warsztaty przyciągną wiele uczestniczek.