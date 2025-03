Krew z krwi 3

Krew z krwi 3, odcinek 7: Carmen aresztowana na pogrzebie Jana! Tarczyński w końcu dopnie swego - ZDJĘCIA

W 7 odcinku serialu "Krew z krwi 3" Tarczyński (Mirosław Haniszewski) za wszelką cenę będzie dążył do aresztowania Carmen (Agata Kulesza)! Policja najpierw przygotuje zasadzkę na Rotę-Majewską, ale Bronek (Szymon Bobrowski) się we wszystkim zorientuje i im to udaremni. Jednak mimo tego prokurator nie odpuści i w końcu dopnie swego. Tyle tylko, że w 7 odcinku serialu "Krew z krwi 3" wybierze sobie na to najgorszy moment, gdyż zatrzyma wdowę po tragicznie zmarłym Janie (Bartłomiej Topa) na jego pogrzebie! Czemu akurat wtedy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!