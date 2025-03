Barwy szczęścia, odcinek 3143: Mariusz wyjawi Kasi, że to nie ona zabiła Szymańskiego! Nie tylko takie rewelacje od niego usłyszy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3157: Weronika i Błażej razem? Zbliżą się do siebie w szpitalu

"Barwy szczęścia" odcinek 3143 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia w 3143 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która teraz ją otacza. Spędziła 2 miesiące w areszcie i wiele się zmieniło. Nieco więcej czasu minęło od feralnego wypadku, który spowodowała na drodze do Brzezin. To właśnie tej nocy zginął Szymański, ale kiedy Kasia uderzyła w "coś" samochodem Mariusza, ani ona, ani jej ukochany nie znaleźli ciała pijanego sąsiada. Ranny Szymański zmarł w szpitalu, a do domu dotarł o własnych siłach. Nie wiadomo jednak w jakich okolicznościach pijak doznał śmiertelnych obrażeń.

Kasia w w 3143 odcinku "Barw szczęścia" dowie się o związku Łukasza i Agnieszki

W 3143 odcinku "Barw szczęścia" Kasia odbędzie poważną rozmowę z Łukaszem (Michał Rolnicki) o jego związku z Agnieszką (Katarzyna Tlałka), a po powrocie do Mariusza z trudem dojdzie do siebie. Bo wiadomość, że jej mąż związał się z jej siostrą będzie dla niej sporym zaskoczeniem. - Chciał ze mną porozmawiać, żeby powiedzieć mi, że jest w związku z Agnieszką... Z Agnieszką! Wow, co za news! - przekaże Mariuszowi, widząc jednak,że ukochany nie jest zdziwiony, od razu zapyta. - Wiedziałeś! Dlaczego mi nie powiedziałeś?

- Bo nie chciałem się wtrącać, nie chciałem wchodzić między was dwoje.... Zabolało cię to?

- Nie... Chyba nawet dobrze, że jest w poważnej relacji. Tak myślę... Tylko jakoś nie mogę się w tym wszystkim odnaleźć. W sensie, wiesz tyle rzeczy się wydarzyło, świat poszedł naprzód, do przodu, a mnie w tym wszystkim nie było - stwierdzi Kasia

- Też się musiałem wdrożyć. Pomogę ci...

Nagle Kasia w 3143 odcinku "Barw szczęścia" przypomni Mariuszowi, że czeka ją odsiadka w więzieniu. - Tylko że ja mam perspektywę taką, że mogę wrócić do więzienia...

- Nie. Ty nie masz perspektywy powrotu do więzienia. Musi być jeszcze rozprawa. Do tego czasu może minąć parę miesięcy, nawet parę lat. I zobaczysz, że wszystko dobrze się skończy. A na razie myśl o Ksawciu. O mnie możesz myśleć...

- Ja mam na sumieniu człowieka!

- Skarbie, to był wypadek!

- Co z tego? Ja go zabiłam!

Kto zabił Szymańskiego? Mariusz w 3143 odcinku "Barw szczęścia" wskaże winnego! To nie Kasia

W 3143 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz nie pozwoli Kasi wziąć na siebie winy za śmierć Szymańskiego. Powie wprost, że ona go nie zabiła! uzna jednak,że ukochana potrzebuje pomocy specjalisty.

- Ty go nie zabiłaś! Alkohol go zabił! Ja uważam, że przydałaby się pomoc fachowca...W sensie jakaś terapia. Dla ciebie, dla nas... Nie zapomnijmy o tym, ale może nauczymy się z tym żyć...

- Ja nie dam rady...

- Damy sobie radę. Ty i ja. Razem sobie damy! Wszystko będzie dobrze - zapewni Kasię Mariusz.