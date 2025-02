Na dobre i na złe, odcinek 944: Beger doniesie Agacie na Majkę! Dostanie niezłą nauczkę – ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 943: Aleks zginie? Zaatakuje go uzbrojony mąż pacjentki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 944 - środa, 12.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 944 odcinku „Na dobre i na złe” do Leśnej Góry trafi mężczyzna z podejrzeniem zawału, którego Majka o mało nie zabije! A wszystko przez to, że poda mu zbyt dużą dawkę morfiny, przez co pacjent nagle straci przytomność i konieczna okaże się natychmiastowa operacja. Na szczęście, Maks uratuje mu życie, ale oczywiście tak tego nie zostawi.

I choć sam wyrazi się nieprecyzyjnie, zalecając pielęgniarce, aby podała "pół morfiny", to wszystko przedstawi tak, aby była to wyłącznie wina pielęgniarki, na którą w 944 odcinku „Na dobre i na złe” złoży oficjalną skargę do dyrektorki!

Beger wygra starcie z Majką u Agaty w 944 odcinku „Na dobre i na złe”!

Oczywiście, w 944 odcinku „Na dobre i na złe” Agata natychmiast wezwie do siebie wszystkich uczestników tego zdarzenia, aby od razu wyjaśnić sprawę. I tak obok Maksa i Majki znajdzie się także Tadek (Marcin Urbanke), który akurat także będzie w tym czasie na Sor-ze ratował z Begerem życie pacjenta, jak i Kinga, która po całym zdarzeniu natknie się na zapłakaną pielęgniarkę.

- Chciałabym usłyszeć obie wersje - zacznie Agata.

- Nie ma wersji, są fakty! Pani podała pacjentowi złą dawkę leku, przez co prawie doprowadziła do jego śmierci... Na szczęście w samą porę interweniowałem! - przedstawi Maks.

- Nieprawda! To pan mi źle powiedział! - wtrąci Majka.

- Co takiego źle powiedziałem pani Maju? - dopyta Beger.

- Powiedział pan "pół morfiny"! Nie "pół mililitra" morfiny tylko "pół" – przytoczy Skawina.

- Dzięki Bogu, że nie podała mu pani pół litra! Skąd wykwalifikowana pielęgniarka miałaby znać się na dawkowaniu? - zakpi z niej kardiochirurg.

- Nie ja jestem od wyznaczania dawek! - wykrzyczy pielęgniarka.

- Może powinna pani zmienić profesję, skoro nie zna pani takich podstawowych rzeczy?! - nie odpuści jej Maks.

W tym momencie w 944 odcinku „Na dobre i na złe” w ich rozmowę włączy się także Agata, gdyż Maks już nieco się zagalopuje. I wówczas Woźnicka zwróci się już bezpośrednio do Tadka, który jedynie potwierdzi sformułowanie użyte przez Begera, które i tak będzie stawiało Majkę na przegranej pozycji.

Dlatego wtedy w jej obronę włączy się Kinga, która zaproponuje pewne rozwiązanie, czym od razu zyska aprobatę Agaty, a nawet i Maksa. Choć nie zmieni to jego postawy względem pielęgniarki, którą Beger ponownie poniży, czego ona już nie zniesie!

- I co, lepiej ci?! Każda okazja jest dobra, żeby komuś dowalić! Jesteś... narcystycznym chamem! - wyrzuci mu Majka, po czym wyjdzie z gabinetu Agaty, trzaskając drzwiami.

- No i proszę do tego niestabilna psychicznie. Agata, nie wiem, czy ona powinna mieć kontakt z pacjentami w takim stanie. Szpital może mieć kłopoty – ostrzeże ją Maks.

- Bardzo dziękuję. Chyba mam już jasność – zakończy Woźnicka.

Słona zemsta Skawiny na Begerze w 944 odcinku „Na dobre i na złe”!

A sprawa w 944 odcinku „Na dobre i na złe” szybko rozniesie się po całym szpitalu i dotrze także do pielęgniarek, które zdecydowanie staną po stronie Majki. I nic dziwnego, gdyż przecież wszystkie nieźle się przez niego wycierpią i uznają, że to najwyższy moment, aby drań w końcu poniósł za to karę. Dlatego postanowią się przeciwko niemu zbuntować!

- Tym razem nie odpuścimy temu skurczybykowi… Jeżeli będzie chciał przerzucić całą odpowiedzialność na Majkę, to… - zacznie Dagmara (Maryla Morydz).

- Po prostu nie będziemy z nim pracować! Skoro ma nas za nic, to niech sobie sam radzi! Wszystkich nas nie zwolnią, pielęgniarek jest za mało! - dokończy za nią Asia (Joanna Pach-Żbikowska).

- Nie będę wykonywała żadnych jego poleceń! - wtóruje jej poprzedniczka.

- Ale to chcecie strajkować? - zdziwi się Kinga.

- Majka opowiedziała nam, co wygadywał u pani dyrektor! Na wszystkie jego wyskoki patrzyły się tutaj przez palce – kontynuuje pielęgniarka.

- Jakie wyskoki? - dopyta Lipska.

- Tu nie ma ani jednej dziewczyny, która by przez niego nie płakała! - przyzna Dagmara, co od razu potwierdzi i Asia - To prawda! Wszystko uchodzi mu na sucho, bo jest lekarzem. I to dobrym…

- Dziewczyny, ale jestem po waszej stronie. Zatrudnimy prawnika, w razie jak trzeba będzie. Nie odpuszczę, obiecuję! - zapewni je dyrektorka do spraw personelu, ale dziewczyny pozostawią ostateczną decyzję Majce, która jednak poradzi im, aby jeszcze się wstrzymały – Poczekajmy! Nie chce tutaj wojny…

Ale finalnie w 944 odcinku „Na dobre i na złe” zmieni zdanie, gdy Maks nie zmieni swojego podejścia i nie posłucha jej wskazówek w przypadku innego pacjenta, którego z kolei to on o mało nie doprowadzi do śmierci!

I wówczas zdecyduje się na propozycję dziewczyn i wraz z Kingą i prawniczką Anitą (Katarzyna Ankudowicz) ponownie zjawi się w gabinecie Agaty, gdzie tym razem to on będzie musiał się słono tłumaczyć przed zarzutami pełnomocniczki Skawiny, która będzie oskarżać go o najgorsze! I oczywiście tego nie zniesie!

- To jest grube nadużycie i nie zamierzam tego dłużej wysłuchiwać - rzuci wściekły Maks, po czym wyjdzie, trzaskając drzwiami.