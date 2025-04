Miłość i nadzieja. Potężna konfrontacja między Naciye, Gönül i Bülentem!

Zatoka szpiegów, odcinek 16: Franz zdoła przemycić uratowaną Evę do Szwecji? Dołączą do nich inżynier Redliński i Jadzia - ZDJĘCIA

Siostra Bülenta w natarciu: Gönül pod ostrzałem w serialu "Miłość i nadzieja"

W najnowszych odcinkach tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" matka Zeynep jest już na wolności. Kobieta stanęła przed trudnym zadaniem odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Bülent kierowany dawnymi uczuciami zdecydował się jej pomóc, oferując miejsce w mieszkaniu, które kiedyś należało do jego obecnej żony, Feraye!

Sytuacja szybko się jednak skomplikuje, bo Feraye odkryje, że ktoś mieszka w ich pierwszym domu. W 174. odcinku tureckiej telenoweli dojdzie do pełnej emocji konfrontacji.

- Chodź tu, chodź, chodź, chodź, chodź! Powiedz mi. Jakie kłamstwa naopowiadałaś Bülentowi, co? Jakie bajki wymyśliłaś, mów - zacznie zdenerwowana Naciye.

- Siostro, to ty groziłaś Gönül. Dałaś jej walizkę pełną pieniędzy, żeby mnie zostawiła. Opowiedziała mi, że ją zastraszyłaś

- I co ty sobie myślisz, bracie?! - wykrzyczy siostra prawnika.

- Siostro, Gönül zostanie tylko kilka dni, nie ma teraz dokąd pójść - wyjaśni Bülent, ale Naciye postawi sprawę jasno.

- Ty też nie będziesz miał dokąd pójść, gdy Feraye się o tym wszystkim dowie...

Co będzie dalej?

Co jeszcze wydarzy się w 174. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Dochodzi do konfrontacji pomiędzy Naciye, Gönül i Bülentem. Kadir namawia Silę, by zaczęła sprzedawać to, co uszyje. Zachowanie obojga denerwuje Kuzeya. Myśląc, że Gönül jest złodziejką, Yigit zaczyna okładać ją po głowie parasolem.

Kiedy oglądać 174. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 174. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już we wtorek, 15 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak będzie wyglądać konfrontacja w serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

