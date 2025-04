Spis treści

Wichrowe wzgórze. Halil spotka się z Bulentem!

Odkąd Bulent uciekł z więzienia, jego spotkanie z Halilem było praktycznie nieuniknione. Przestępca knuł, jak zemścić się na Firacie i Zeynep, a okazja ku temu nadarzyła się, kiedy Zumrut uciekła z farmy. Bulent zaproponował jej podwózkę autem i omal jej nie zabił! Na szczęście w porę zjawili się Halil i Zeynep!

Właściciel farmy poprosi dziewczynę, by zabrała babcię do samochodu, a tymczasem sam stanie oko w oko ze swoim wrogiem! Bulent będzie miał przewagę, bo będzie uzbrojony! Jak potoczy się ich spotkanie? Dojdzie do przelewu krwi? Wyjaśniamy!

Kiedy kobiety odejdą, Bulent przyłoży Halilowi broń do głowy! To mogłoby skończyć się tragedią, ale Firat zachowa zimną krew. Szybko uda mu się obezwładnić przeciwnika i powalić go na ziemię. Bulent będzie próbował uciec, ale Firat mu na to nie pozwoli. Ostatecznie przekaże przeciwnika policji.

W tym czasie Zeynep będzie umierała ze strachu o Halila! Tym bardziej, że usłyszy w oddali strzał... Kiedy ten dotrze do auta, kobieta nie będzie kryła emocji...

Kiedy i gdzie oglądać 143. odcinek "Wichrowe wzgórze"?

Premiera 143. odcinka tureckiego serialu "Wichrowe wzgórze" już w czwartek, 3 kwietnia 2025 o godz. 14:00 na antenie TVP1. Nie przegapcie!

O czym jest serial Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie.

Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":