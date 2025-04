Emanet. Seher oświadczy się Yamanowi!

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Tak Seher oświadczy się Yamanowi! To ona wykona ten krok! Streszczenie 541. odcinka Emanet (12.04.2025)

Już niebawem w tureckiej telenoweli Emanet zobaczymy drugi ślub Seher i Yamana. Zanim jednak zakochani znów powiedzą sobie tak, dojdzie do oświadczyn. Będą one nietypowe, bo to Seher zapyta ukochanego, czy ponownie zostanie jej mężem! W galerii publikujemy ZDJĘCIA z tego wzruszającego momentu.