Barwy szczęścia. Malwina kompletnie zmieni zawód! Już nigdy nie wróci do kancelarii Natalii - ZDJĘCIA

W serialu "Barwy szczęścia" Malwina wróciła do kancelarii

W poprzednim sezonie "Barw szczęścia" powracającą z Indii Natalię przywitali Klemens (Sebastian Perdek) i Malwina. Brodzińska na nowo podjęła wówczas swoje obowiązki asystentki po długim pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Od razu rzuciła się w wir pracy i zajęła klientami zwolnionego i aresztowanego Szczepana (Robert Gulaczyk).

W serialu "Barwy szczęścia" Natalia obiecała Asi, że jej nie zwolni

Pod nieobecność chorej Malwiny w „Barwach szczęścia" do akcji wkroczyła Asia i w krótkim czasie uzyskała wysokie kompetencje potrzebne na jej stanowisku. Do niedawna sprzątaczka, zaraz potem była jedyną osobą w kancelarii, potrafiącą ściągnąć z chmury wszystkie zapisane tam pliki. Kiedy wróciła Brodzińska, Malwina zauważyła, że Sokalska martwi się, że zostanie zdegradowana. Zapewniła ją wtedy, że nie wróci do biura w pełnym wymiarze godzin. Na to Asia stwierdziła, że potrzebuje całego etatu. I siostra Natalii obiecała jej, że coś wymyśli.

Malwina przejdzie do Fitness Klubu w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

W serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach okaże się, że to, co Malwina wymyśli, to całkowite wycofanie się z kancelarii. Joanna Gleń zdradziła to w rozmowie z dwutygodnikiem „Świat seriali”. „Będą zmiany - i to duże! Malwina zmienia zawód” – obwieściła. Aktorka nie może na razie nic więcej powiedzieć, bo sama wszystkiego jeszcze nie wie. Scenarzyści nie poinformowali, co dla niej szykują, trzymając ją w niepewności. Czy chęć pomocy Asi będzie jedynym powodem podjęcia nowych wyzwań? To by było chyba zbyt wielkie poświęcenie… Być może Brodzińska zacznie pracować z Hermanem (Maciej Raniszewski) w Fitness Klubie, zajmując się jego prowadzeniem pod nieobecność Reginy (Kamila Kamińska), która wyjedzie do Franka (Mateusz Banasiuk) do Bydgoszczy? Pisaliśmy, że Kamila Kamińska jest w ciąży i prawdopodobnie zniknie na pewien czas z „Barw szczęścia”. Malwina mogłaby ją zastąpić w każdej chwili...

