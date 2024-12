Barwy szczęścia, odcinek 3093: Metamorfoza Markowskiego. Ojciec Eweliny pokaże inną twarz - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3093 - piątek, 13.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Ewelina zwabiła Kacpra do parku i niemal się na niego rzuciła w 3092. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Ewelina już od dłuższego czasu próbowała uwieść Kacpra. Wreszcie nadarzyła się okazja do przypuszczenia ataku – dziewczyna namówiła go na lekcję w parku. Jej podstęp się udał. Szesnastolatka usiadła mu na kolanach i zaczęła całować. Ale dostrzegł to jej ojciec! Markowski pewny, że Kacper uwiódł mu córkę, chciał wezwać policję, ale Ewelina go powstrzymała.

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" odmieniony Markowski pokaże Ewelinie, jak bardzo ją kocha

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kacper będzie bardzo przejęty napaścią Eweliny. Dla niego będzie to jak koniec świata, a dziadek (Bronisław Wrocławski) będzie się tylko z tego śmiał twierdząc, że i w czasach jego młodości takie rzeczy były na porządku dziennym. Następnego dnia po zajściu w parku Markowski złapie córkę przed szkołą, by porozmawiać o tym, co zaszło. I okaże się, że ojciec Eweliny, który uprzykrzał jej rok wcześniej życie nadmiernymi nakazami i zakazami, zmienił się:

- Proszę cię, żebyś zrozumiała, że to dla mnie trudne.

- Co? Znowu będziesz mnie pilnował, śledził i tłumaczył to troską o mnie?

- Może i przesadziłem wczoraj, ale… ty też nie możesz się pchać na kolana dorosłemu facetowi!

- Znowu zaczynasz – przypomni mu Ewelina.

- Przepraszam cię za mój wybuch, ale to nie było z twojej strony mądre.

- Domyślam się, że będę miała szlaban? Trudno, jakoś przeżyję – odpowie hardo nastolatka.

- Jakoś się dogadamy, kochanie. Ja naprawdę sporo zrozumiałem. Może nie pokazałem tego wczoraj, ale nie jestem już tym samym człowiekiem – Markowski zapewni córkę. - Pracuję nad sobą i swoimi reakcjami, ale… nie przychodzi mi to łatwo. Za to jestem z tobą szczery. Ty też byś mogła. Chcę cię zrozumieć i może gdybym znal odpowiedź na jedno pytanie… Zakochałaś się w tym Kacprze?

Ewelina zacznie się plątać.

- Już dobrze. Nie odpowiadaj, jeśli nie chcesz. Ja wiem, jak trudno jest rozmawiać o uczuciach, ale gdybyś zmieniła zdanie, to wiesz… ja w każdej chwili…

- Dzięki tato.

- Kocham cię, córeczko.

- Wiem. Ja ciebie też.

Podczas rozmowy z córką Markowski będzie ją przytulał i trzymał za rękę – jego miłość do niej to nie tylko słowa… A potem spotka się z Kacprem, napomknie o jej próbie samobójczej i poprosi, żeby odblokował jej numer, by nie poczuła się kompletnie odrzucona...