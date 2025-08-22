Barwy szczęścia. Józefina znowu zacznie cieszyć się życiem. To dziecko pomoże jej odzyskać radość – ZDJĘCIA

Cezary wyda krocie w imię sprawiedliwości dla Józefiny w 3204. odcinku „Barw szczęścia”

W 3204. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Cezary (Marcel Opaliński) nie będzie mógł patrzeć na cierpienie matki i podejmie bardzo ważną decyzję. Nie czekając, aż policja znajdzie Andrzeja (Leon Charewicz) – mógłby tak czekać wieki – zleci jego poszukiwania Celinie (Orina Krajewska). Wyśle ją do Dubaju zapowiadając, że nie będzie szczędził środków, by go sprowadzić do Polski.

W 3207. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Józefina targnie się na swoje życie

W 3207. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Józefina, załamana, zadłużona i odepchnięta przez znajomych ze swojej „sfery”, spróbuje popełnić samobójstwo. Zażyje leki nasenne. Syn znajdzie ją w ostatniej chwili i zostanie w rezydencji, by mieć na matkę oko.

Emilka pomoże Józefinie wrócić do dobrej formy w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Minie sporo czasu, zanim Józefina nabierze dystansu do dramatycznych przeżyć, jakie stały się jej udziałem. Już nigdy nie zaufa żadnemu mężczyźnie, to pewne. Będzie bardzo ostrożna wobec wszystkich, których pozna, a wobec znajomych – zdystansowana. Przecież to Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzy (Bronisław Wrocławski) popchnęli ją w ramiona sprawcy jej nieszczęść, Andrzeja. W nowym sezonie „Barw szczęścia” na twarzy Dżo wreszcie jednak zagości uśmiech. Można to zobaczyć w zwiastunie nowego sezonu. W jednej ze scen Józefina wygląda na naprawdę szczęśliwą, ale głównie dlatego, że jest przy niej Emilka (Jessika Frankiewicz), dziecko Malwiny (Joanna Gleń). Już w poprzednim sezonie widać było, że lubią swoje towarzystwo – kiedy Rawiczowa pomogła jej ugościć jej koleżanki w stadninie i zorganizowała dla nich darmowe lekcje jazdy. W odcinkach po wakacjach to Emilka może pomóc „cioci Dżo” wrócić do formy.