Barwy szczęścia, odcinek 3248: Kodur nie odpuści Celinie. Łukasz też trafi na przesłuchanie po porwaniu Andrzeja - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 03.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina odbierze odurzonego Andrzeja od wynajętych komandosów na parkingu w Brindisi. Zapłaci im za wykonane zadanie i przypilnuje jeszcze wsadzenia przestępcy do vana podstawionego przez Łukasza, upewniwszy się, że żyje. Ruszy w drogę do Polski z Zastoją zapiętym w kaftan bezpieczeństwa w bagażniku. W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Andrzej będzie się bardzo starał przekupić Brońską – której nie zna i nie wie, kto zlecił jego porwanie – ale nie uda mu się. Detektywki nie przekona kwota nawet cztery razy wyższa od jej honorarium.

Przesłuchanie Celiny i Łukasza w 3248. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3248. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po aresztowaniu Andrzeja Marcin zacznie składać sobie historię jego porwania w całość. Jak w ogóle dojdzie do przejęcia poszukiwanego oszusta przez policję? Można się domyślać, że Kodur dostanie cynk od Łukasza, który powie, że dostał cynk od informatora, ale odmówi podania jego tożsamości, zasłaniając się dziennikarskim prawem do ochrony swojego źródła. Tyle że inspektor wie, że Sadowski pracował z Celiną, więc domyśli się, że to ona zorganizowała akcję uprowadzenia Zastoi, czyli Janusza Sikory. Wezwie ich oboje do komisariatu i osobno przesłucha. A oni wyprą się jakiegokolwiek związku ze sprawą nielegalnego uprowadzenia.

Kodur nie odpuści Celinie i Cezaremu w 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marcin zintensyfikuje swoje działania zmierzające do oskarżenia Celiny i Cezarego. Natalia (Maria Dejmek) bardzo się zmartwi, kiedy usłyszy od męża, że Kodur „nakrył” ich z Brońską w parku.