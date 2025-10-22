Barwy szczęścia, odcinek 3249: Cezary odpowie za porwanie Andrzeja. Natalia nie pozostawi wątpliwości - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Andrzej w kaftanie bezpieczeństwa znajdzie się już na parkingu w Brindisi, dostarczony tam w bagażniku samochodu przez wynajętych przez Celinę komandosów. Następny etap podróży nieprzytomnego Zastoi odbędzie się w aucie, które dostarczył Łukasz (Michał Rolnicki). W Warszawie zostanie aresztowany.

Kodur zapoluje na Celinę i Cezarego w 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Cezary – po przeczytaniu artykułu Błażeja (Piotr Ligienza) w „Szoku” – przestraszy się, że jego sprawczy udział w porwaniu Andrzeja wyjdzie na jaw. Umówi się z Celiną w parku, gdzie szybko zorientują się, że są obserwowani przez Marcina. Kodur podejdzie do nich i stwierdzi ironicznie, że pewnie już uzgodnili wspólną wersję wydarzeń. Brońska odeprze jego zarzuty. Kodur odejdzie zdecydowany czekać, aż ta para popełni błąd. Wtedy ich zgarnie.

Obawy Natalii w 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nie tylko Cezary zapozna się z rewelacjami Błażeja w „Szoku”. Artykuł, w którym Modrzycki opisze, jak zniecierpliwieni opieszałością policji nieznani osobnicy porwali i dowieźli do Polski z Dubaju poszukiwanego oszusta, przeczyta także Natalia. Zwróci się do Cezarego:

- Miałeś z tym coś wspólnego? Skoro ja od razu wpadłam na ten trop, tym bardziej uda się policji, która ma na pewno więcej danych. O ile już cię nie śledzą...

Rawicz w końcu zgodzi się, że miał w porwaniu swój udział. Przejęta Natalia nie będzie owijać w bawełnę – mąż z pewnością poniesie karę za zlecenie uprowadzenia. Ale Cezary odpowie, że niczego nie żałuje i musiał zrobić wszystko, by sprawca nieszczęść jego matki (Elżbieta Jarosik) nie spędził reszty życia bezkarny w słońcu Emiratów. Powie też, że cieszy się z aresztowania Zastoi, choć Józefina jeszcze nie odzyskała swojej rodowej biżuterii. Zdaniem Natalii może nigdy do tego nie dojść. A kiedy Zwoleńska dowie się, że Marcin już depcze jemu i Celinie po piętach, spoważnieje jeszcze bardziej:

- Skoro był w parku, to znaczy, że jedno z was, ty albo Celina, jest pod obserwacją. On coś podejrzewa. Próbujecie zatuszować poważne przestępstwo.

