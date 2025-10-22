Barwy szczęścia, odcinek 3249: Kodur uprze się, by aresztować Celinę i Cezarego. Zgarnie ich, kiedy popełnią błąd - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Celina, Cezary i Łukasz (Michał Rolnicki) – to oni sprawią w „Barwach szczęścia”, że Andrzej wróci do Polski. Tyle że wbrew swojej woli. Ale będzie warto zaryzykować w imię sprawiedliwości!

Celinie ktoś pomoże na ostatniej prostej w 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina odbierze specjalną przesyłkę z Dubaju na parkingu w Brindisi. To będzie Andrzej w kaftanie bezpieczeństwa, którego dostarczą jej w bagażniku samochodu wynajęci komandosi, opłaceni pieniędzmi Cezarego. Następnie nieprzytomny Zastoja wyląduje w innym aucie, dostarczonym przez Łukasza. W Warszawie Celina podrzuci oszusta Marcinowi, by go aresztował.

Kodur przyciśnie Celinę i Cezarego w 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina i Cezary spotkają się w parku. Rawicz przyzna, że ilustrowany artykuł Błażeja (Piotr Ligienza), jaki ukazał się w „Szoku” na temat przekazania w ręce policji wielokrotnego, poszukiwanego oszusta matrymonialnego wzbudził w nim niepokój. Brońska go uspokoi, że w tekście nie ma niczego na temat zleceniodawcy ani wykonawcy porwania. I w tej chwili spostrzeże, że podchodzi do nich Marcin. Zapyta go, czy ją śledzi. Kodur odpowie, że to park, w którym najbardziej lubi biegać, a oni pewnie spotkali się po to, by wypracować wspólną wersję wydarzeń. Na tym etapie bowiem policjant będzie już pewny, że Celina została opłacona przez Cezarego, by wykonać specjalne zadanie odnalezienia i wywiezienia Andrzeja z Dubaju. Tak im właśnie powie Marcin – Rawicza nazwie zleceniodawcą porwania, a Brońską jego wykonawczynią. Ale ona odeprze jego zarzuty:

- Nie jestem ani podejrzaną, ani świadkiem w sprawie. To, co pan robi, to insynuacje. Nie będziemy odpowiadać na żadne pytania. Kręci się pan w kółko, komisarzu. Ma pan oszusta, my szukamy skradzionego majątku. Gramy do jednej bramki.

Celina poinformuje również Kodura, że niedługo znajdzie także cenne antyki i biżuterię, z których Zastoja – czyli Janusz Sikora – ograbił Józefinę (Elżbieta Jarosik). Kodur się oddali z zamiarem dalszej obserwacji podejrzanych i czekania, aż popełnią błąd, by móc także ich oskarżyć.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl