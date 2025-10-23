Barwy szczęścia, odcinek 3242: Porwany Andrzej ocknie się w bagażniku! Oszust dostanie za swoje - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina przejmie Andrzeja na parkingu w Brindisi. Tam zostanie on dowieziony z Emiratów w bagażniku samochodu. Przetransportują go wynajęci komandosi i to na ich wynagrodzenie zostanie wydana największa część z pieniędzy Cezarego (Marcel Opaliński) przeznaczonych na sprowadzenie Zastoi – czyli Janusza Sikory – do kraju.

Początek żałosnego końca Andrzeja w 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina i jej towarzysz będą czekać na samochód z Andrzejem. Przyjedzie punktualnie, a oni nałożą kominiarki. Brońska dokona zapłaty i zobaczy w bagażniku żałośnie wyglądającego mężczyznę w kaftanie bezpieczeństwa. W nieprzytomnym, uśpionym Zastoi nie będzie nic z dawnego, sprytnego bawidamka. Celina upewni się, że „przesyłka” żyje i dwaj mężczyźni zapakują Andrzeja – po tym, jak dostanie on sążnisty policzek, by się na chwilę ocknął – do bagażnika czerwonego vana podstawionego przez Łukasza (Michał Rolnicki). Zastoja natychmiast znowu zaśnie swoim ostatnim w życiu błogim snem osoby niewiedzącej, że po przebudzeniu pierwszy dzień z reszty jego życia będzie naznaczony upokorzeniem i poczuciem klęski.

Zdradzamy, że kiedy w 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Andrzej się ocknie w samochodzie, będzie próbował przekupić Celinę:

- Zapłacę ci... Dwa razy tyle, co twój zleceniodawca!... Trzy razy tyle. Cztery!.. Do kogo mnie wieziecie?!

Brońska nie odpowie mu na to pytanie, ostrzegając jedynie, że zleceniodawcy wcale nie zależy na tym, by dojechał do celu cały i zdrowy.

Celina i Cezary na celowniku Kodura w 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marcin (Oskar Stoczyński) aresztuje Andrzeja nie mając pewności, kto stoi za jego porwaniem. Szybko jednak powiąże fakty i domyśli się, że to Celina i Cezary. By ich aresztować, będzie potrzebował dowodów. Będzie ich obserwował i czekał na ich błąd. Zmartwiona Natalia (Maria Dejmek) uświadomi mężowi, że popełnił poważne przestępstwo.