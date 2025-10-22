Barwy szczęścia, odcinek 3243: Porwany Andrzej spróbuje przekupić Celinę, by go uwolniła. Oszust nie domyśli się, kto ją nasłał - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3243 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Porwany Andrzej dopiero w 3243 odcinku "Barw szczęścia" zorientuje się, w jak fatalnej znalazł się sytuacji. Przez kilka dni Zastoja-Modelski będzie najpierw przetrzymywany przez Celinę i jej ludzi pod wpływem środków nasennych, by w końcu na zawsze opuścić arabski raj, gdzie się ukrywał przed policją i czuł się zupełnie bezkarny!

Oto jak Celina z porwanym Andrzejem dotrze do Polski w 3243 odcinku "Barw szczęścia"

Po brawurowej akcji w Dubaju, Celina i wynajęci komandosi wyruszą statkiem do Brindisi we Włoszech, gdzie na parkingu lotniskowym w pobliżu portu będzie czekało na nich auto. Tak właśnie w 3243 odcinku "Barw szczęścia" dotrą do Polski. Nie wzbudzając żadnych podejrzeń na granicy, chociaż przejdą sporo kilometrów po europejskich krajach.

Porwany Andrzej w 3243 odcinku "Barw szczęścia" będzie błagał Celinę o litość. Przekupi ją?

W 3243 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej ocknie się i zda sobie sprawę, że został porwany, że jego życie jest w rękach ludzi, którzy nie wystosują wobec niego żadnych żądań. Mimo że Zastoja-Modelski wzbogacił się kosztem Józefiny (Elżbieta Jarosik) i innych oszukanych kobiet. Ma na koncie nawet kilkanaście milionów złotych.

Po tym jak Celina z najemnikami w 3243 odcinku "Barw szczęścia" przewiezie Andrzeja z Włoch do Polski, oszust zacznie błagać ją o litość. Nie wiedząc kim jest porywaczka, kto się kryje za kominiarką, kim są ludzie, którzy uprowadzili go w Dubaju, na czyje zlecenie działają.

- Kim jesteście? Dokąd mnie wieziecie? Zapłacę ci... Dwa razy tyle, co twój zleceniodawca... - próba przekupstwa Andrzeja nie zadziała na Celinę.

Celina w 3243 odcinku "Barw szczęścia" zignoruje próby przekupstwa Andrzeja

Wynajęta przez Cezarego Rawicza detektywka w 3243 odcinku "Barw szczęścia" za wszelką cenę będzie chciała dokończyć swoje zadanie - oddać Andrzeja w ręce policji, żeby oszust wreszcie poniósł karę. Zignoruje obietnice, próby przekupstwa i błaganie o pomoc, które usłyszy od Andrzeja. Gdy oboje dotrą do Polski, agentka niepostrzeżenie usunie się w cień i dopiero w 3244 odcinku "Barw szczęścia" oszusta aresztuje komisarz Marcin Kodur (Oskar Stoczyński).