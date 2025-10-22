Barwy szczęścia, odcinek 3253: Przebiegła Janka zaplanuje, jak omotać Mariusza. Wykorzysta nieobecność Kasi – ZDJĘCIA

2025-10-22

W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) wykona pierwszy krok na niebezpiecznej ścieżce, która może mu zrujnować kolejne narzeczeństwo. Czy Janka (Oliwia Drożdżyk) rzeczywiście nie różni się od swojej siostry Marleny? A może coś je jednak łączy? Na przykład przebiegłość…? Karpiuk zatrudni Dąbrowską na praktykach rolniczych, a ona – kiedy Kasia (Katarzyna Glinka) na chwilę wyjedzie – od razu wykorzysta okazję i wmanewruje Mariusza we wspólną kolację.

„Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP

W serialu „Barwy szczęścia" Mariusza zachwycił powrót Janki do Brzezin. Rozpływał się wprost nad nią – jaka jest wykształcona, pracowita i pomysłowa i jaka jest we wsi potrzebna. I lepsza od swojej starszej siostry, która jednak – jak się okazało – nie miała najlepszego charakteru. A Kasia tylko słuchała… i w końcu ukłuła ją zazdrość.

Mariusz porzucony przed ołtarzem w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Kasia dowiedziała się wreszcie, dlaczego Mariusz się wcześniej nie ożenił. On sam opowiedział jej, jak starsza siostra Janki i jego narzeczona, Marlena, uciekła ze starszym mężczyzną kilka dni przed ślubem. Do rodziców odezwała się po trzech dniach znad morza, a on dostał od niej pocztówkę z Karaibów.

Janka przypuści atak na Mariusza w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Obaw Kasi nie poprawi to, że Mariusz przyjmie Jankę do pracy na płatne praktyki – Dąbrowska tak długo będzie mu wiercić dziurę w brzuchu, że w końcu się zgodzi. W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nie umknie uwagi Górki to, że sąsiadka i jej narzeczony dogadują się ze sobą jak dwie bratnie dusze. A Janka niewiele będzie sobie robić z tego, że jej pracodawca jest zaręczony, a jego narzeczona codziennie na nią patrzy. Będzie się zachowywać tak, jakby Kasi tam w ogóle nie było. A kiedy rzeczywiście jej nie będzie – na krótko wyjedzie – Dąbrowska skorzysta z okazji i przypuści atak na Karpiuka. Umówi się z nim na kolację!

Barwy szczęścia odc. 3238. Mariusz (Rafał Cieszyński), Janka (Oliwia Drożdżyk)
