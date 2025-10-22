Barwy szczęścia, odcinek 3253: Przebiegła Janka zaplanuje, jak omotać Mariusza. Wykorzysta nieobecność Kasi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP

W serialu „Barwy szczęścia" Mariusza zachwycił powrót Janki do Brzezin. Rozpływał się wprost nad nią – jaka jest wykształcona, pracowita i pomysłowa i jaka jest we wsi potrzebna. I lepsza od swojej starszej siostry, która jednak – jak się okazało – nie miała najlepszego charakteru. A Kasia tylko słuchała… i w końcu ukłuła ją zazdrość.

Mariusz porzucony przed ołtarzem w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Kasia dowiedziała się wreszcie, dlaczego Mariusz się wcześniej nie ożenił. On sam opowiedział jej, jak starsza siostra Janki i jego narzeczona, Marlena, uciekła ze starszym mężczyzną kilka dni przed ślubem. Do rodziców odezwała się po trzech dniach znad morza, a on dostał od niej pocztówkę z Karaibów.

Janka przypuści atak na Mariusza w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Obaw Kasi nie poprawi to, że Mariusz przyjmie Jankę do pracy na płatne praktyki – Dąbrowska tak długo będzie mu wiercić dziurę w brzuchu, że w końcu się zgodzi. W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nie umknie uwagi Górki to, że sąsiadka i jej narzeczony dogadują się ze sobą jak dwie bratnie dusze. A Janka niewiele będzie sobie robić z tego, że jej pracodawca jest zaręczony, a jego narzeczona codziennie na nią patrzy. Będzie się zachowywać tak, jakby Kasi tam w ogóle nie było. A kiedy rzeczywiście jej nie będzie – na krótko wyjedzie – Dąbrowska skorzysta z okazji i przypuści atak na Karpiuka. Umówi się z nim na kolację!