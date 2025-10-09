Barwy szczęścia, odcinek 3238: Kasia jednak zazdrosna o Mariusza. Znajdzie powody, by zacząć się martwić - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP

Nowa sąsiadka Mariusza może zmienić układ sił w związku jego i Kasi. Dotąd to Karpiuk starał się o nią z całych sił, cierpliwie czekał, aż nabierze pewności, że naprawdę chce z nim być, zaakceptuje go Ksawery (Bartosz Gruchot), a ona rozwiedzie się z Łukaszem (Michał Rolnicki). Przyznał się za nią do niepopełnionej winy i rozpieszczał ją romantycznymi wieczorami i kwiatami. Teraz to Kasia będzie się starać o to, by pozostał jej wierny!

Janka i Mariusz świetnie się znają w „Barwach szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Kasia dowie się, że ich nowa, ponętna sąsiadka i Mariusz doskonale się znają. To młodsza siostra jego byłej narzeczonej, Marleny Dąbrowskiej! Janka przejmie rodzinną schedę, postanawiając po studiach osiąść na wsi jako rolniczka. Będzie się z Karpiukiem widywać codziennie…

Janka wzbudzi w Kasi zazdrość o Mariusza w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia zainteresuje się Janką. Dojdzie do wniosku, że właściwie niewiele wie o romantycznej przeszłości Mariusza. Kiedyś go o nią pytała, ale odpowiedź otrzymała dość pokrętną. Gdy dowie się, że Janka to siostra dawnej narzeczonej jej obecnego narzeczonego, będzie się zastanawiać, co stanęło na drodze związku Marleny i Karpiuka… Dlaczego nie doszło do ślubu? Co się wydarzyło? Janka będzie się zachowywać tak zalotnie, że zaniepokojona Górka zacznie ją traktować jak swoją rywalkę, zwłaszcza że zauważy, że dziewczyna podoba się jej ukochanemu. Zrobi się nawet zazdrosna o Mariusza! W końcu! Czy w związku z tym nie każe mu czekać na ich ślub w nieskończoność...?