Barwy szczęścia. Przebiegła Janka zamieszka obok Mariusza i zacznie go podrywać. Kasia dowie się, że znają się od dawna! - ZDJĘCIA

Kasia zmieni zdanie w kwestii ślubu w serialu „Barwy szczęścia" po wakacjach

W nowych odcinkach „Barw szczęścia" Kasia zacznie mieć wątpliwości, czy słusznie zrobiła odrzucając oświadczyny Mariusza. Wie, że on szczerze ją kocha i jest jej bardzo oddany. Tyle że nie ma za bardzo ochoty po raz kolejny zawierać związku małżeńskiego, zwłaszcza po tym, jak dopiero co rozwiodła się z Łukaszem (Michał Rolnicki). Zapyta o radę Borysa (Jakub Wieczorek), który zacznie ją namawiać na ślub. Nieopacznie nadmieni, że symbolizuje on ofiary, jakie małżonkowie zgadzają się ponosić, by zgodnie razem żyć. Kasia odrzuci jego punkt widzenia - dość już ich poniosła. Na koniec jednak przyzna Grzelakowi rację i włoży na palec pierścionek zaręczynowy.

Kasia – brzezińska królowa w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

Mariusz nie spocznie, dopóki nie poprowadzi Kasi do ołtarza. Przynajmniej na początku sezonu „Barw szczęścia”, zanim obok jego domu nie zamieszka piękna sąsiadka… Na razie jednak Karpiuk będzie rozpieszczał ukochaną romantycznymi wieczorami i obsypywał kwiatami. Nie zabraknie jej ptasiego mleka.

Janka i Mariusz świetnie się znają w „Barwach szczęścia”

We wrześniowych odcinkach „Barw szczęścia” widzowie przekonają się, że Kasia powinna obawiać się Janki, jeżeli naprawdę myśli poważnie o Mariuszu. Górka będzie zaskoczona dowiadując się, że śliczna dziewczyna, która pojawi się w Brzezinach, bardzo dobrze zna Karpiuka. To siostra jego byłej dziewczyny! W dodatku Janka zamieszka tuż obok jego gospodarstwa. Będzie mu też pomagać w pracy. Będą ze sobą spędzać dużo czasu. Czy Mariusz się jej oprze…?