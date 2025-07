Barwy szczęścia. Kasia nie chce powtórki z rozrywki. Nie pójdzie z Mariuszem na żadne kompromisy - ZDJĘCIA

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Kasia zdecyduje, że jej nowy związek będzie inny od poprzednich

W poprzednim sezonie Kasia odrzuciła oświadczyny Mariusza. Pomyślała, że była już dwa razy mężatką i to jej wystarczy. W „Barwach szczęścia” po wakacjach dojdzie do wniosku, że chyba się pospieszyła i była zbyt kategoryczna. Zacznie rozważać wszystkie za i przeciw. Postanowi zasięgnąć rady i wybierze Borysa – Regina (Kamila Kamińska), której do tej pory chętnie się zwierzała, będzie już z Frankiem (Mateusz Banasiuk) w Bydgoszczy. Grzelak stanie całkowicie po stronie kumpla:

- Nie chciałbym robić za adwokata Mariusza, ale on ma inne doświadczenia. I marzy o rodzinie.

Kasia natomiast będzie obstawać przy związku partnerskim:

- I będziemy nią, ale nieformalnie. Żadna instytucja nie jest nam potrzebna, żebyśmy byli rodziną.

Okaże się, że szczęśliwy mąż Aldony (Elżbieta Romanowska) jest zdeklarowanym orędownikiem tradycyjnych związków. Zacznie klarować Górce, że ślub symbolizuje także wszystkie ofiary, jakie małżonkowie godzą się solidarnie ponosić, by być razem. No i tu popełni błąd! Kasia zdecydowanie odrzuci jego perswazje, mówiąc, że dosyć już poniosła ofiar w swoim życiu. Ani jednej więcej!

Kasia zostanie narzeczoną w „Barwach szczęścia” po wakacjach

Ostatecznie Borysowi jednak uda się przekonać Kasię, by po raz kolejny włożyła na palec pierścionek. Przyjmie go od Mariusza, co bardzo ucieszy Ksawerego (Bartosz Gruchot). Syn go podziwia i chce z nim tworzyć rodzinę. Pogodził się już z tym, że tata (Michał Rolnicki) będzie teraz żył z ciocią Agnieszką (Katarzyna Tlałka).

Kasia, Łukasz i Janka w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”

Premierowe odcinki „Barw szczęścia” zaskoczą widzów. Z jednej strony Kasia będzie nosić na palcu pierścionek zaręczynowy od Mariusza, z drugiej będzie też spędzać czas z byłym mężem, którego nie ucieszy jej narzeczeństwo. Wokół Karpiuka będzie się natomiast kręcić tajemnicza Janka (Oliwia Drożdżyk) – na razie wielka zagadka kolejnego sezonu. Co przyniesie, przekonamy się już za dwa miesiące.

