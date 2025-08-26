Barwy szczęścia. Mariusz stanie przed sądem. Zapadnie wyrok i wróci za kraty?

„Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Mariusz wyszedł na wolność dużo wcześniej, niż Kasia (Katarzyna Glinka) – nie był oskarżony o spowodowanie śmierci. Przemówiły dowody, wskazujące na jego niewinność, choć przyznał się do winy, chcąc poświęcić się za Górkę. Karpiuka nie broniła Natalia (Maria Dejmek), już wynajęta przez Kasię. Nie mogła, bo byłby to klasyczny konflikt interesów.

Kasia wciąż oskarżona w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Kasia wciąż będzie oczekiwać na wyrok w swojej sprawie, związanej z rodziną Szymańskich. Uznano, że nie jest winna śmierci starego Szymańskiego – oskarżonym jest teraz Leszek – ale wciąż ciążą na niej zarzuty niezachowania należytej ostrożności w czasie jazdy, mataczenia i utrudniania dochodzenia. Broni jej Natalia.

Mariusz usłyszy wyrok w 3216. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3216. odcinku serialu "Barwy szczęścia" sąd za to zdecyduje, co zrobić z Mariuszem, który utrudniał śledztwo w sprawie Szymańskiego. Karpiuk dostanie zawiadomienie w sprawie rozprawy, na którą będzie musiał się stawić. Pojedzie tam z narzeczoną, Kasią i Ksawerym (Bartosz Gruchot), trzymającym kciuki za niego. Wszyscy będą mieć nadzieję na jak najłagodniejszy wyrok. I, można powiedzieć, że taki właśnie zapadnie. Kiedy Mariusz stanie przed sądem, usłyszy, że będzie on w zawieszeniu, więc poczuje, jakby wielki ciężar spadł mu z serca. Ale na co dokładnie będzie skazany? Tego dowiemy się w czwartek 18 września.