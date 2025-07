Barwy szczęścia. Mariusz zrozumie swój błąd. Kasia pokieruje jego przyszłością - ZDJĘCIA

W „Barwach szczęścia” Borys spróbuje przekonać Kasię do małżeństwa

W jednym z odcinków „Barw szczęścia” po przerwie wakacyjnej Kasia zauważy, jak wpływa na Mariusza jej odmowa wyjścia za niego za mąż. Skoro tak mu na tym zależy, to może powinna się jeszcze zastanowić...? Postanowi zapytać o radę Borysa. Przyjaciel Karpiuka stanie po jego stronie i będzie się starał przekonać ją, by zgodziła się na ślub. Już trzeci w jej życiu. Grzelak opowie jej, jak bardzo Mariusz marzy o rodzinie. Jego słowa poruszą Górkę. Niestety, Borys nieopacznie napomknie o koniecznych ofiarach, jakie trzeba ponieść w małżeństwie i Kasia stanowczo stwierdzi, że o żadnych ofiarach w jej życiu nie może już być mowy.

Kasia da Mariuszowi dokładne wytyczne w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

Pomimo gwałtownej reakcji podczas rozmowy z Borysem, w nowym odcinku „Barw szczęścia” Kasia przemyśli to, co powie jej Grzelak. Pojmie, że Mariusz chce dla nich obojga jak najlepiej, a ona przecież go kocha… Z wzajemnością. Powie mu jeszcze tego samego dnia, co do niego czuje. Ukochany przyzna, że wcześniej przesadził z nagłymi oświadczynami:

- Powinienem poczekać, sprawdzić, czy w ogóle jesteś na taki ruch gotowa. No i na pewno nie robić tego akurat w dniu twojego rozwodu. To był idiotyczny pomysł. Ale... co z tym zrobimy?

Górka powie mu, co dokładnie ma zrobić. Oświadczyć się ponownie!

Kasia znowu wyjdzie za mąż w „Barwach szczęścia” po wakacjach?

We wrześniu w serialu „Barwy szczęścia” Kasia przyjmie od Mariusza pierścionek zaręczynowy. To jeszcze nie przesądzi o tym, że pójdą do Urzędu Stanu Cywilnego, ale Ksawery (Bartosz Gruchot) i tak się ucieszy. A Łukasz (Michał Rolnicki) zmartwi…

