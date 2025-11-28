Barwy szczęścia, odcinek 3282: Natalia i Cezary poznają makabryczny plan Józefiny! Będzie chciała zabić Andrzeja w więzieniu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Spotkanie Józefiny i Andrzeja w serialu "Barwy szczęścia", pierwsze po zatrzymaniu go przez policję, doprowadzi oszukaną, zranioną kobietę do desperackiej decyzji. Będzie chciała jak najszybciej załatwić "sprawę" Zastoi. Nie wystarczy jej to, że fałszywy narzeczony, zakłamany złodziej siedzi już za kratkami, czekając na proces i wyrok sądu, ile lat spędzi w więziennej celi.

Józefina żądna zemsty na Andrzeju w 3282 odcinku "Barw szczęścia"

W 3282 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa spotyka się z Celiną, wciąż pragnąc zemsty na Andrzeju. Teraz jednak zapragnie jego śmierci. Zleci więc Brońskiej zabójstwo niedoszłego męża. Najpierw jednak podziękuję detektywce za pomoc w sprowadzeniu Zastoi do Polski, za to, że wydała go w ręce policji.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina w żałobie! To będzie bardzo bolesne pożegnanie, a potem spotka oszusta Andrzeja

Zlecenie zabójstwa Andrzeja w 3282 odcinku "Barw szczęścia"

Niespodziewanie w 3282 odcinku "Barw szczęścia" wyskoczy z prośbą o kolejną przysługę, żeby Andrzeja ostatecznie ukarać.

- Trzeba zakończyć sprawę... Definitywnie. Czy ma pani jakieś kontakty "po drugiej stronie muru"? - zapyta otwarcie Józefina, a Celina będzie w szoku.

- Ustalmy może, że ta rozmowa się nie odbyła! Rozumiem, że została pani zraniona, że jest pani wściekła i życzy mu jak najgorzej… Ale nie wierzę, że jest pani w stanie posunąć się do czegoś takiego…

- Nie znasz mnie, dziecko… Z przyjemnością zrobiłabym to własnymi rękami! Ale nie mam takich możliwości - przyzna Rawiczowa, pełna determinacji, żeby Andrzej dostał to, na co zasłużył. Bo kara więzienia to zbyt mało.

Celina doniesie Cezaremu, że Józefina chce zabić Andrzeja w 3282 odcinku "Barw szczęścia"

Po szokującej rozmowie z Rawiczową w 3282 odcinku "Barw szczęścia" Celina natychmiast zadzwoni do jej syna. Doniesie Cezaremu, że jego matka zleciła jej zabójstwo Andrzeja. Na wieść o makabrycznym planie, syn Józefiny przeżyje ogromny wstrząs. Podejrzewając, że seniorka naprawdę byłaby do tego zdolna.

- Mówiła wprost: liczy, że mam kontakty po drugiej stronie muru i że jestem w stanie załatwić, żeby ktoś go sprzątnął jeszcze w areszcie. Twoja matka naprawdę chce śmierci tego faceta... Pilnuj jej, zanim narobi sobie kłopotów! - ostrzeże Cezarego zaniepokojona Celina.

Czy Cezary i Natalia w 3282 odcinku "Barw szczęścia" powstrzymają Józefinę?

Nie tylko Rawicz, ale także Natalia w 3282 odcinku "Barw szczęścia" zrozumieją, że mają poważny problem z Józefiną, która z nimi zamieszkała, że muszą ją jakoś powstrzymać. Tylko jak? Zamknięcie seniorki w domu, czy też jej ubezwłasnowolnienie nie będzie wchodziło w grę.

- Gdzie ona w ogóle teraz jest? - zaczną się zastanawiać małżonkowie. Przerażeni myślą, że Józefina znajdzie płatnego zabójcę na własną rękę...