Barwy szczęścia, odcinek 3028: Kępski przejęty zdrowiem Oliwki. Kompletnie zatraci się w pracy

"Barwy szczęścia" odcinek 3028 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka będzie czekać na oświadczyny Tomasza w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Zbrowska zapragnie, by Tomasz jak najszybciej się jej oświadczył. Wcześniej głupimi uwagami spłoszyła Kępskiego, który już myślał o niej bardzo poważnie. Kiedy Tomasz stał się wobec niej bardziej zdystansowany, Oliwka pożałowała swojego zachowania. Da mu do zrozumienia, że czeka na pierścionek zaręczynowy.

Syn Kępskiego wyprowadzi ojca z równowagi w 3028. odcinku „Barw szczęścia”

W 3028. odcinku serialu Kępski wkurzy się na swojego syna, który zawali dostawę ważnego towaru do sklepu. Dostawca będzie stał przed zamkniętymi drzwiami skateshopu, a Wiktor będzie w tym czasie… leżał w łóżku. Chłopak będzie się ojcu tłumaczył porannym powrotem z koncertu. I tym, że on po prostu musi się przespać! Kępski naprawdę się wścieknie, ale potem zastanowi nad tym, co Wiktor powiedział na końcu – że nie zależy mu na tym, by zarabiać jeszcze więcej i że woli cieszyć się życiem, niż harować.

Oliwka stanie się pracoholiczką w nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach

W 3028. odcinku serialu Kępski przemyśli słowa Wiktora. Ostatecznie przyzna, że jego filozofia życiowa ma sens. Zwłaszcza kiedy zauważy, jak zatracenie się Oliwki w pracy negatywnie wpływa na ich związek. Powie Zbrowskiej, że oboje powinni celebrować spędzane razem godziny, zamiast żyć terroryzowani przez smartfony, a nawet powinni czasem wziąć sobie wolny dzień. Tomasz będzie miał rację, ponieważ Oliwka rzeczywiście będzie pracować na okrągło. Kiedy on będzie kładł się spać, jego ukochana będzie wciąż przed komputerem. I kiedy będzie wstawał, ona już będzie zajęta pracą. Ewidentnie Kępski z jednej strony będzie miał jej za złe, że to praca jest jej priorytetem, a nie on. Ale z drugiej będzie się o nią martwił. Ze względu na zdrowie Oliwka naprawdę powinna odpocząć...