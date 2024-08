Barwy szczęścia, odcinek 3028: Dramat Oliwki i Kępskiego! Wielki konflikt, który może doprowadzić do rozstania?

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

Barwy szczęścia. Malwina nie wróci prędko do rodziny! Szpital psychiatryczny będzie jej nowym domem? ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Cezary wróci do Sofii w nowym sezonie?! Po narodzinach dziecka znów będzie mieć Józefinę po swojej stronie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Emilka nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości bez mamy! Herman podejmie radykalne kroki, by jej pomóc?

"Barwy szczęścia" odcinek 3028 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3028 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz Kępski zacznie tracić cierpliwość. Jego złość najpierw skupi się na Wiktorze (Grzegorz Kestranek), którego oskarży o zaniedbywanie wspólnego biznesu. To jednak będzie tylko początek problemów. Niedługo potem cała frustracja przeniesie się na Oliwkę, która według Kępskiego poświęca za dużo energii na zadowalanie klientów, a za mało na związek. Tomasz zacznie dostrzegać, że Oliwka, zamiast dbać o ich relację, spędza większość czasu na pracy, co w jego oczach staje się nie do zniesienia.

Romantyczna kolacja czy ostatnia próba ratunku?

W 3028 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz postanowi podjąć dramatyczne kroki, aby ratować ich relację. Przygotuje romantyczną kolację i poprosi Oliwkę, aby choć na chwilę odłożyła pracę na bok. Niestety, mimo że jego ukochana zgodzi się na chwilowy odpoczynek, jej reakcja będzie zaskakująco dziwna. Czy to tylko chwilowe odprężenie, czy może znak, że ich związek staje się coraz bardziej powierzchowny? Tomasz będzie chciał wierzyć, że to pierwszy krok ku poprawie, ale coraz więcej znaków wskazuje, że problem może być poważniejszy.

- "Co w ciebie wstąpiło?" - cytuje słowa Oliwki światseriali.interia.pl.

- "Równowaga, kochanie. Work-life balance, jak to się mówi" - usłyszy w odpowiedzi od Kępskiego.

Czy w 3028 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do rozstania?

Zachowanie Oliwki w 3028 odcinku "Barw szczęścia" zasieje ziarno niepokoju w Tomaszu. Coraz częściej zacznie zastanawiać się, czy ich związek przetrwa takie wyzwanie. Zamiast równowagi, o której marzy Kępski, pojawi się coraz więcej niedomówień i niezrozumienia. Czy praca naprawdę zniszczy ich miłość? Widzowie będą musieli się przygotować na emocjonujący rozwój wydarzeń, który może doprowadzić do dramatycznego finału. Czy Oliwka i Tomasz znajdą sposób, by uratować swój związek, czy też ten problem stanie się nie do przezwyciężenia? Przekonamy się już niedługo!