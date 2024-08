Barwy szczęścia. Regina i Justin pójdą na całość! Franek nie daruje tego Skotnickiemu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach relacja Reginy i Justina wcale się nie skończy, a wręcz przeciwnie, gdyż łączące ich uczucie okaże się silniejsze niż zdrowy rozsądek. I choć po ostrzeżeniu Franka, Skotnicki odpuścił sobie jego żonę, to wciąż nie mógł o niej zapomnieć. Podobnie z resztą jak sama Czapla, której nie spodobało się ani zachowanie męża, ani jego insynuacje, mimo iż wcale nie były takie bezpodstawne! Tym bardziej, że Regina wciąż nie chciała słyszeć o sprzedaniu biznesu w Warszawie i przeniesieniu się do niego z Kamilkiem (Władek Domański) do Bydgoszczy, w związku z Justinem, jak podejrzewał Franek. I w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej okaże się, że wcale się nie mylił!

Czapla i Skotnicki zbliżą się do siebie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Czapla i Skotnicki już dłużej nie zdołają ukryć się ze swoimi uczuciami i dadzą się ponieść namiętności w hotelu Stańskich po jednym z występów pianistki. Regina już dłużej nie będzie w stanie się oprzeć Justinowi, szczególnie w świetle swoich ostatnich problemów w małżeństwie z Frankiem i rozłąki z mężem. W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej między kochankami zrobi się naprawdę gorąco i dojdzie do zbliżenia niczym w przypadku Bruna (Lesław Żurek) z Karoliną (Marta Dąbrowska), przed czym wcześniej tak ostrzegał go Stański. Tyle, że i w ich przypadku w grę wejdzie już nie rozum, a serce, co także nie skończy się dobrze...

Franek rzuci się na Justina w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Franek dowie się o zbliżeniu Reginy i Justina i tak tego nie zostawi. Tym bardziej, że w końcu stanie się to, co podejrzewał już od dawna i przed czym ostrzegał nie tylko swoją żonę, ale i rywala, którzy finalnie go nie posłuchają. Dlatego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej już przestanie się hamować i postanowi dać im bardziej srogą nauczkę. Wściekły Falkowski rzuci się z pięściami na Skotnickiego, ale kara z pewnością nie ominie i jego żony! Czy zdrada Czapli zakończy ich małżeństwo? Czy Franek zdoła jej wybaczyć? I przede wszystkim, czy Regina w ogóle będzie chciała je kontynuować? Tego przekonamy już niebawem!