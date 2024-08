Barwy szczęścia. Kępski oświadczy się Oliwce! Będzie ślub w nowym sezonie?

Oświadczyny Kępskiego w "Barwach szczęścia" po wakacjach

To naprawdę ten czas! Już pora na poważne decyzje w życiu Oliwki i Tomasza. Chociaż nie tworzą pary przez długie lata, na ich drodze stawały poważne przeszkody, które umiejętnie pokonywali. Pokazali, że są zakochani oraz tworzą wspaniały duet. Nawet mimo sporej różnicy wieku, której na co dzień aż tak nie odczuwają.

Jak podaje portal światseriali.interia.pl Kępski podejmie decyzję o oświadczynach. Uzna, że nie ma co dłużej trwonić czasu i wiecznie uciekać w pracę. Początkowo sam przesadzi z pracą, przez co ucierpi relacja ze Zbrowską. Biznesmen uzna, że to syn Wiktor za mało czasu poświęca wspólnemu zajęciu. Na szczęście pewnego dnia Tomasz zreflektuje się i przygotuje dla ukochanej kolację, co mocno ją zdziwi. Sam zaproponuje, by Oliwka trochę odpoczęła od ciągłej pracy na komputerze.

- Co w ciebie wstąpiło? - zapyta Oliwka w 3028 odcinku "Barw szczęścia".

- Równowaga, kochanie. Work-life balance, jak to się mówi - od razu objaśni Tomasz.

Wiktor nakieruje ojca na oświadczyny?

Chociaż na lini Wiktor - Oliwka - Kępski - Madzia (Natalia Sierzputkowska) były pewne zgrzyty, ostatecznie to właśnie rozmowa z synem da Tomaszowi do myślenia. Początkowo biznesmen mocno zdenerwuje się na syna, bo ten uda się na nocny koncert i zawali część obowiązków. Dostanie reprymendę od ojca, ale wcale nie weźmie jej do siebie. Uzna, że nie da się zaciągnąć w szaleńczą pogoń za pieniądzem.

- (...) Nie potrzebuję wielkiej kasy. Dobrze mi tak, jak jest - cytuje światseriali.interia.pl. Wiktor doda, że nie nie ma zamiaru "zasuwać" całe dnie. - Wolę się cieszyć życiem - objaśni ojcu.

Kępski przemyśli słowa Wiktora i sam siądzie z Oliwką do poważnej rozmowy. Uzna, że chyba faktycznie czas przeorganizować swoje życie.

Zmiana w Tomaszu zaowocuje oświadczynami w "Barwach szczęścia" po wakacjach

- W sumie... Świat się nie zawali, jak odpocznę przez jeden wieczór bez sprawdzania maila - uzna biznesmen, co zaskoczy Oliwkę. - My na tym skorzystamy - wyszepcze.

- Nie znałam cię od tej strony - zauważy Zbrowska.

- Cały czas się uczę. Za mało celebrujemy takie zwyczajne chwile. Za życie, kochanie. Nasze wspólne, codziennie życie - Tomasz zaproponuje toast.

Tomasz uzna, że czas na poważne decyzje. Pomyśli o oświadczynach i zdecyduje, że chce spędzić resztę życia z Oliwką. Pytanie tylko, czy Zbrowska powie "tak". Oboje wylądują na ślubnym kobiercu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach? Wszystko wyjaśni się już niebawem.