Barwy szczęścia, odcinek 3134: Malwina bez matki, Natalia bez ojca. Nie przyjadą na ślub córek – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

Barwy szczęścia, odcinek 3143: Kasia ledwo wróci do Brzezin, a już spadną na nią szokujące wieści! Wreszcie Łukasz jej to powie

„Barwy szczęścia" odcinek 3134 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Podwójne wesele u Marczaków to chyba pomysł pod złą gwiazdą. Gdyby narzeczeni byli przesądni, to by z niego zrezygnowali…

Same przeszkody na drodze do wesela Malwiny i Natalii w serialu „Barwy szczęścia"

Najpierw Natalia zerwała zaręczyny i przyjechała do Polski, potem podążył za nią Cezary (Marcel Opaliński) i wybłagał małżeństwo. Później zbankrutowała restauracja, którą wynajęła z Malwiną. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) znalazła inne miejsce, ale Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) nazwała je „obskurną budą”. Następnie to ona zaczęła forsować pomysł wesela w stadninie.

Podwójne wesele bez najbliższej rodziny w 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia" pojawi się przed przyszłymi nowożeńcami jeszcze większy problem – trudno byłoby taki nawet przewidzieć. Nastąpi erupcja wulkanu na Islandii, która sparaliżuje ruch lotniczy nad Europą. Bliscy panien młodych nie będą mogli dotrzeć:

- Cieszyłam się na wielką rodzinną imprezę. Nie będzie mamy, Julki, Pawła, dzieciaków… - stwierdzi załamana Malwina.

- Kochanie, bardzo mi przykro, ale nic nie poradzimy – skwituje rzeczowo Herman (Maciej Raniszewski).

- Ale nawet nie spróbują dojechać samochodem? - Jerzy (Bronisław Wrocławski) będzie miał nadzieję, że goście się jednak postarają.

- Tato, to by była męka, nie podróż. Prawie 2 tysiące kilometrów z dzieciakami? Dzieci mają chorobę lokomocyjną. Wolę o tym nie myśleć… - odpowie jego córka. I zaraz okaże się, że nie przyleci także ojciec Natalii:

- A nie będzie ci przykro, tato? Miałam nadzieję, że poprowadzisz mnie do ołtarza… No dobrze, to pozdrów wszystkich – powie mu przez telefon Zwoleńska. - Tata, niestety, też nie doleci, utknął w Norwegii – wyjaśni rodzinie.

I to jeszcze nie koniec kłopotów! W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia" erupcja wulkanu przeszkodzi w dotarciu na wesele Cezarego dwóm hrabinom – przyjaciółkom Józefiny. Postanowi więc ona odwołać uroczystość! Wycofa się ze swojego pomysłu tylko dzięki interwencji Andrzeja (Leon Charewicz).