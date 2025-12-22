Barwy szczęścia, odcinek 3287: Kajtek wyzna Justinowi, czego najbardziej żałuje w życiu. Gdyby mógł cofnąć czas, postąpiłby z nią inaczej - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dzień jak co dzień. Kajtek przyjdzie do Justina w sprawie hotelowego grafiku na najbliższe dni. Ale Skotnicki będzie zupełnie w innym, swoim świecie, pogrążony w myślach. Cieślak domyśli się, że Justin duma o swojej wielkiej miłości – Oli (Michalina Robakiewicz). I przypomni sobie o swojej, która mu umknęła:

- Pamiętam, jak to było kiedyś z Oliwką. Zepsułem najlepsze, co miałem. Ale chyba po prostu nie dojrzałem wtedy do poważnego związku.

A Skotnicki podkreśli, że to, co ma teraz z Zawilską, to coś bezcennego, na co czekał całe życie. A co się stało z kosmetyczką Idą (Joanna Pocica), do której Kajtek zalecał się w hotelu półtora roku wcześniej? Bruno przedłużył jej umowę o pracę, a Cieślak wręczył gwiazdkowy prezent i ją pocałował. Wyglądało na to, że szykuje się jakiś romans, ale nie zobaczyliśmy już Idy nigdy więcej. Co się z nią stało…?

Kajtek dostanie wypowiedzenie w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W chwili, gdy Kajtek wyzna Justinowi, jak bardzo żałuje, że nie potraktował relacji z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska) wystarczająco poważnie, nadejdzie nasrożony Bruno. W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Stański zarzuci Cieślakowi, że marnuje w pracy czas, za który mu płaci i wezwie go na dywanik. Zwolni go z hotelu!

Koniec dyktatury Bruna - odcinek 3287 „Barw szczęścia"

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin dowie się od Kajtka, że został zwolniony i wpadnie w wielki gniew. Zrozumie, że Bruno mści się na Cieślaku, bo nie może na nim. Jest jednym z inwestorów hotelu i bez jego zgody Stański nie może samowolnie podejmować żadnych decyzji dotyczących personelu. Skotnicki wpadnie do gabinetu Bruna, by mu to osobiście przypomnieć.

