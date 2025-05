Barwy szczęścia, odcinek 3201: Po odkryciu oszustwa Józefina pokaże, na co ją stać. Ochłonie i przejdzie do działania – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Józefina pozna nowego właściciela dworku, który kupiła dla Andrzeja! Oszust już go sprzedał! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Straszne wydarzenie w życiu Józefiny spowoduje, że jej więź z Cezarym (Marcel Opaliński) znowu się zamanifestuje. W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" syn bardzo się przejmie jej krzywdą i stanie się dla niej ogromnym wsparciem. Stanie murem za oszukaną matką.

Józefina szybko się otrząśnie w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" następnym razem, kiedy Cezary przyjedzie do rezydencji, zastanie już inną matkę – wściekłą i obwiniającą siebie i innych. Siebie za głupotę i naiwność, a pozostałych za egoizm. Najpierw jednak zobaczy skorupy, do których Józefina zredukuje prezent od Andrzeja (Leon Charewicz) – rzekomą dekoracyjną płytkę z zabytkowego pałacu. Krewni i znajomi będą nieustannie do niej wydzwaniać – już nie będzie nawet odbierać ich telefonów:

- Im się wydaje, że to oni są poszkodowani. Ty wiesz, że Kosińscy zażądali zwrotu za lot? I te ich ciągłe pytania, pytania, pytania! - Dżo będzie się w gniewie miotać po całym salonie.

I nagle uzmysłowi sobie, że poprzedniej nocy narzeczony ją odurzył:

- Ty wiesz, że on mi zaparzył melisę ostatniego wieczoru, żebym się wyspała przed podróżą?

- Pewnie ci czegoś dosypał – podsunie jej myśl syn.

- Na pewno. Przecież ja inaczej bym się obudziła…

Miłość zaślepiła Józefinę, ale kiedy Andrzej urzeczywistnił swój plan i ją okradł, Dżo bardzo szybko otrząśnie się z szoku i wróci do rzeczywistości. I do samej siebie – takiej, jaka była dawniej. Władczej, zdecydowanej i stanowczej.

Powrót dawnej Józefiny w 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Dawna Józefina powróci w pełnej krasie w 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia". Kiedy po upłynięciu terminu spłaty pierwszej raty kredytu zadzwoni do niej bank, od razu da jego pracowniczce do zrozumienia, kto tu rządzi. Nie da nawet dość jej do słowa i stanowczo zażąda rozmowy „z kimś decyzyjnym”. Właśnie taką Dżo kochamy!